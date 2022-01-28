甫公告合法垂釣　雲林縣府即動員淨港加強環境整潔

▲農業處動員淨港作業，透過農業處人員身體力行拿起夾子彎下腰，合力撿拾超過上千公斤廢棄物，共同為環境盡一份心力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府甫公告開放三條崙、萡子寮漁港供民眾垂釣，農業處隨即動員淨港作業，透過農業處人員身體力行拿起夾子彎下腰，合力撿拾超過上千公斤廢棄物，共同為環境盡一份心力。縣長張麗善表示，為讓縣民體驗更為舒適的近海、親海活動，過年前進一步加強滾動式淨港工作，使得各個漁港之環境整潔乾淨。

雲林縣長張麗善表示，自上任以來對於漁港作業環境及整潔非常重視，世界各國無不重視永續環境發展，縣府對於永續環境的追求目標非常明確，未來的施政亦將符合聯合國SDGs永續發展的規範，也是施政主軸之一。

因此，配合行政院「向海致敬維護海岸清潔」政策支持下，110年度相繼投入600多萬元經費設置4處漁業廢棄物暫置區及廢棄物清除作業，總計清運一般廢棄物140公噸及廢棄漁網具6公噸，有效改變漁港之環境整潔美觀。

農業處長吳芳銘說明，港內碼頭常見的塑膠及玻璃瓶罐、便當盒、菸頭等垃圾，對於海洋生態環境影響不容小覷，因此呼籲漁民釣友，重視漁港不僅是工作及休閒場域，更應秉持環境永續精神，不亂丟垃圾及廢棄物，共同守護我們的海岸環境。

▲農業處動員淨港作業，透過農業處人員身體力行拿起夾子彎下腰，合力撿拾超過上千公斤廢棄物，共同為環境盡一份心力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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