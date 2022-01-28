單手騎車遭盤查　騎士催油門「脫外套丟棄」！搜出毒咖啡包

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南警分局交通小隊1月25日晚間執行巡邏勤務，發現一名機車騎士單手騎車，警員趨前欲勸導時騎士即加速逃逸，躲避警察途中更邊騎車邊脫掉外套，最後見逃不了才停下讓警方盤查，警員撿起男子丟棄的外套質問時，從口袋掉出毒品咖啡包；男子才坦承攜毒，全案依涉嫌毒品危害防制條例移請地檢署偵辦。

▲斗南警分局此次查獲毒品咖啡包除了常見的比特幣的外袋包裝之外，還有利用知名手搖飲料店LOGO製成的包裝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局指出，25日晚上9點執行巡邏勤務，警員見一騎士單手騎車想上前勸導，其卻心虛加速鑽往巷弄躲避警方追查，警員隨即尾隨，行經長安路時，眼尖員警發現該名男子邊騎邊換裝，發現騎士將外套丟棄路旁，其後才停車受檢，當警員指著男子丟棄的外套質問裡面是什麼違禁品，該名男子還心虛不敢承認，翻找外套時赫然掉出一大袋毒品咖啡包，逼問之下才承認是他自己要喝的。

▲洪姓毒犯怕過年怕沒地方買毒品，所以乾脆一次買多一點囤起來，將外套棄置路旁躲避查緝仍遭眼尖警員識破。（圖／記者蔡佩旻攝）



警方說明，偵辦過程洪姓毒犯坦承因為年關將近，怕沒地方買毒品，所以乾脆一次買多一點囤起來，未料遭到警方攔查，因為心虛才將裝有毒品的外套棄置路旁；經清點毒品咖啡包共計30包，重達160多公克，其包裝除了常見的比特幣的外袋包裝之外，還有利用知名手搖飲料店LOGO製成的包裝，令警方大開眼界，開玩笑地說：「原來飲料店也跨足毒品咖啡業了」；全案已依涉嫌毒品危害防制條例移請地檢署偵辦。

斗南警分局分局長莊思神表示，毒品犯罪與財產犯罪習習相關，警方將於過年前針對槍、毒等犯罪重點工作加強查緝，秉持「除惡務盡、平穩治安」的理念動員全體員警打擊犯罪，讓民眾安心過好年。

▲從洪姓毒犯外套掉出的毒品咖啡共計30包，除了常見的比特幣的外袋包裝之外，還有利用知名手搖飲料店LOGO製成的包裝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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