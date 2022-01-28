普丁祕密武器曝光！16萬美豔女兵成作戰關鍵　每年比化妝術選美

▲ 參加迷彩妝大賽的女兵在臉上塗上旗幟圖案。（圖／俄羅斯國防部，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯在烏克蘭邊境集結10萬大軍，衝突一觸即發。外傳俄國總統普丁（Vladimir Putin）有一項祕密武器，也就是一群塗著鮮豔口紅及指甲油的美豔女兵，甚至每年舉辦選美比賽，評比她們的容貌及作戰技能，因為她們是入侵行動的關鍵角色。

《每日星報》報導，俄羅斯逾100萬軍隊中有16萬女性，軍方鼓勵女兵展現女性氣質，為此每年舉辦選美比賽，外表與作戰技能都是評選標準。普丁雖禁止女兵上前線肉搏，但認為她們可在侵略行動中發揮關鍵的支持作用，因此相當重視容貌及化妝術。

根據《太陽報》，2016年起每逢國際婦女節，俄國國防部都會舉行「迷彩妝」（Make-up under Camouflage）大賽，去年在雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）的比賽中，50名女兵必須接受智力測驗，投擲手榴彈，持AK-47步槍射擊，在帶刺的鐵網下爬行，在野外煮飯，同時還得互相較勁外表。

國防部公開的照片中，參賽女兵在臉上以各式偽裝顏料，畫出星星、國旗等圖案，並塗上鮮艷口紅和大紅色指甲油，上場前不忘為彼此整理裝束，展現自己有多美。