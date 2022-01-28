血洗軍工廠畫面曝！烏克蘭士兵「跨過倒地同袍」找彈藥　亂槍殺5人

▲ 尤里耶維奇將AK47槍口對準同袍 。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭第三大城聶伯城（Dnipro）27日發生恐怖槍擊案，一名國家衛隊（National Guard）士兵在軍工廠內隨機掃射，造成5死5傷，犯案後一度逃逸，現已被捕。監視器清楚拍下他近距離射殺同袍後裝填彈藥的過程，地板上滿是血跡，畫面十分驚悚。

這起事件發生於聶伯城的Pivdenmash飛彈工廠，21歲士兵尤里耶維奇（Ryabchuk Artemy Yuryevich）27日凌晨約4時30分趁衛兵換崗交接武器時，取得一把AK47步槍後亂槍開槍，造成4名士兵及1名女性平民身亡，醫師仍在努力搶救5名傷者的性命。

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監視器畫面可見，尤里耶維奇持槍潛伏在武器儲藏室門口，在同袍靠近時近距離對二人開槍，使他們接連倒地，流出大量鮮血。尤里耶維奇接著反覆跳過倒地的同袍，進出儲藏室取得更多彈藥，過程中又射擊其他人，後來還拿著一個背包出現，裝進大量彈藥後離開。

尤里耶維奇犯案後搭車離開現場，約一小時後落網，犯案動機目前不明，向警方說明作案過程時相當平靜，宣稱之所以對一名平民女性開槍，是因為女子拒絕讓他離開工廠。當局正調查他是如何通過醫療審查，使他得以取得AK-47步槍及200發子彈，同時了解他在軍中是否面臨任何心理壓力。

負責調查重大犯罪的烏克蘭國家調查局（DBR）聲明指出，槍手與警方聯絡後向聶伯城郊外皮德哥羅德鎮警方自首，一旦罪成，最高可判終身監禁。此外，DBR也以怠忽職守罪名，向國家衛隊負責人提起刑事訴訟。