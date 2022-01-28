英國軍情六處幫助中國「火箭科學家」叛逃　張競：彆腳的間諜故事

▲叛逃的中國火箭科學家聲稱，協助一部分東風-17超音速飛彈的研發工程。（圖／翻攝自央視）



記者林彥臣／綜合報導

英國情報指出，英國軍情六處（MI6）幫助一名中國的「火箭科學家」叛逃到英國，並且可能有助於英國和美國防禦「高超音速飛彈」的計畫進度加快，或者至少讓中國需要花2年的時間，重新調整系統，才能夠使這項情報失效。台灣的軍事專家張競則對此表示，「彆腳的間諜故事」。

根據《每日快報》（Daily Express）報導，這位中國公民被描述為火箭科學家，隸屬於國有的中國航空工業集團公司，在那裡他幫助研發了一種能夠攜帶東風-17（DF-17）彈道飛彈，並讓射程達到2000英里（3200公里）的中程高超音速助推滑翔飛行器。

報導指出，儘管這位工程師取得了顯著的成功，但在去年9月因為未獲得升遷而感到不滿，並非因為對北京領導高層有所異議而叛逃，之後才說服他與在香港的英國情報機構取得聯繫，在第一次試探性的方法中，他告訴中間人他掌握了有關高超音速滑翔飛行器的詳細資訊。

一名情報人士透露，這位叛逃的科學家非常的合作，是一個聰明、熱衷於板球，更喜歡傑克丹尼威士忌（Jack Daniels）而不是啤酒的人。

▲中華戰略研究學會研究員張競對此則表示，「彆腳的間諜故事」。（圖／記者任以芳攝）



張競對此在臉書上發文表示，英國秘情局與美國中情局主導中國大陸極音速武器投奔西方？這情節真是荒唐無比。

張競直言，「這是我所見過杜撰水準最為彆腳的間諜故事」，英國情報人員還有膽來香港，接應中國大陸科學研究人員攜家帶眷叛逃投靠西方，再加上飲酒品味，簡直是不可思議。

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