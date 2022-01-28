　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

英國軍情六處幫助中國「火箭科學家」叛逃　張競：彆腳的間諜故事

▲▼▲東風-17超音速飛彈。（圖／翻攝自央視）

▲叛逃的中國火箭科學家聲稱，協助一部分東風-17超音速飛彈的研發工程。（圖／翻攝自央視）

記者林彥臣／綜合報導

英國情報指出，英國軍情六處（MI6）幫助一名中國的「火箭科學家」叛逃到英國，並且可能有助於英國和美國防禦「高超音速飛彈」的計畫進度加快，或者至少讓中國需要花2年的時間，重新調整系統，才能夠使這項情報失效。台灣的軍事專家張競則對此表示，「彆腳的間諜故事」。

根據《每日快報》（Daily Express）報導，這位中國公民被描述為火箭科學家，隸屬於國有的中國航空工業集團公司，在那裡他幫助研發了一種能夠攜帶東風-17（DF-17）彈道飛彈，並讓射程達到2000英里（3200公里）的中程高超音速助推滑翔飛行器。

報導指出，儘管這位工程師取得了顯著的成功，但在去年9月因為未獲得升遷而感到不滿，並非因為對北京領導高層有所異議而叛逃，之後才說服他與在香港的英國情報機構取得聯繫，在第一次試探性的方法中，他告訴中間人他掌握了有關高超音速滑翔飛行器的詳細資訊。

一名情報人士透露，這位叛逃的科學家非常的合作，是一個聰明、熱衷於板球，更喜歡傑克丹尼威士忌（Jack Daniels）而不是啤酒的人。

▲▼ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略研究學會研究員張競對此則表示，「彆腳的間諜故事」。（圖／記者任以芳攝）

張競對此在臉書上發文表示，英國秘情局與美國中情局主導中國大陸極音速武器投奔西方？這情節真是荒唐無比。

張競直言，「這是我所見過杜撰水準最為彆腳的間諜故事」，英國情報人員還有膽來香港，接應中國大陸科學研究人員攜家帶眷叛逃投靠西方，再加上飲酒品味，簡直是不可思議。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
486先生道歉「下次請吃飯」挨轟！三度滅火：我真是白癡

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

英國軍情六處幫助中國「火箭科學家」叛逃　張競：彆腳的間諜故事

92海戰兩岸虎艦「海上拚刺刀」　沱江號兩度衝撞解放軍炮艇

美軍F-35墜入南海「怕中國打撈」　趙立堅：對他們的飛機沒興趣

關指部戰備偵巡　3輛CM21行經淡水街頭實兵演練

烏克蘭危機加劇　美國在「波羅的海」基地部署F-15戰機

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

女偶像「約砲海量粉絲」性愛片瘋傳！　不堪真相被挖出…網一看傻眼了

英國軍情六處幫助中國「火箭科學家」叛逃　張競：彆腳的間諜故事

92海戰兩岸虎艦「海上拚刺刀」　沱江號兩度衝撞解放軍炮艇

美軍F-35墜入南海「怕中國打撈」　趙立堅：對他們的飛機沒興趣

關指部戰備偵巡　3輛CM21行經淡水街頭實兵演練

烏克蘭危機加劇　美國在「波羅的海」基地部署F-15戰機

路上車陣驚現「白雪泡泡車」！網笑揭實用真相：生活智慧王

男友「必嫁、必交往」3大特質　她直言：別再騙自己外表不重要

北韓頻射飛彈　歐盟續制裁籲停止破壞區域穩定

網紅實測「特斯拉撞兩次」爆造假！特斯拉證實已提告

軍工廠爆槍擊事件！烏克蘭國家衛隊「持AK47掃射」　 總統下令徹查

拒絕強制就醫　精神病患鐵鍊及圓鍬襲警　救護車擋風玻璃破

國民黨四大天王集結！聚餐照嗨翻藍粉　韓國瑜洩「韓先生下一步」

英國軍情六處幫助中國「火箭科學家」叛逃　張競：彆腳的間諜故事

騎士摔車「瞬間爬起狂衝」！8秒驚險逃死　網冷汗：軟腳就完蛋了

刮刮樂怎選容易中？彩券行店員曝「發財秘招」！網驚：以前都買錯

楊繡惠深夜飆罵：看怎麼收拾你！ 「不想看到一群女人傻傻被利用」

軍武熱門新聞

92海戰兩岸虎艦海上拚刺刀　64年後轉生命運曝光

英軍情六處助中國火箭科學家叛逃

美軍F-35墜海中國搶打撈　趙立堅：沒興趣

關指部戰備偵巡　3輛CM21行經淡水街頭實兵演練

殲16D首擾台　前空軍中將認證：是解放軍王牌！

烏克蘭危機加劇　美國在波羅的海基地部署F-15戰機

美軍核潛艦罕見停泊關島　日媒：提醒北京別輕舉妄動

王浩宇：台灣軍力超越以色列德國

陸22艘056艦全數改裝海警船

F-35C降落失敗墜海　卡爾文森號連夜從南海撤離

陸評：搶陣位F-16V比殲-16具優勢

北京清華新型發動機試驗成功　專家：美國多次失敗

中國空軍崛起原因：遭美軍炸使館

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

更多熱門

相關新聞

烏克蘭衛隊士兵「無差別掃射」釀5死5傷

烏克蘭衛隊士兵「無差別掃射」釀5死5傷

烏克蘭第三大城聶伯城（Dnipro）27日爆發了一起槍擊案，烏克蘭國家衛隊的一名士兵在當地一家軍工廠無差別掃射，造成5死5傷。警方目前已拘留這名犯案後逃逸的士兵，但他的作案動機仍有待調查釐清。

布林肯與王毅通話　討論烏俄緊張局勢

布林肯與王毅通話　討論烏俄緊張局勢

美拒絕俄羅斯對烏克蘭要求　俄國使館人員被驅離

美拒絕俄羅斯對烏克蘭要求　俄國使館人員被驅離

德法斡旋　俄烏同意維持烏東停戰下月續談

德法斡旋　俄烏同意維持烏東停戰下月續談

北約考慮向東歐增援！德贈5千頭盔遭批「笑話」

北約考慮向東歐增援！德贈5千頭盔遭批「笑話」

關鍵字：

軍情六處MI6火箭科學家張競軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「幾歲月薪破5萬？」過來人曝1困境

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

486先生道歉挨轟！三度為抄襲滅火

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

黃珊珊稽查酒吧　抓到居家檢疫者

本土爆地方急匡列！1.6萬人隔離過除夕

澎恰恰再爆跳票400萬　「封鎖債主」合作夥伴提告

孩子參觀博物館打碎569萬文物！家長賠慘了

南方雲系北移挾劇烈雨彈！除夕急凍10℃

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面