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北韓官媒高調證實試射飛彈！金正恩視察軍需工廠　官員臉被打薄碼

▲▼北韓1月25日試射長程巡弋飛彈。（圖／達志影像）

▲北韓1月25日試射長程巡弋飛彈。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻頻，繼本月25日試射2枚巡弋飛彈後、27日再度試射2枚地對地戰術誘導飛彈，該國官媒《朝中社》至今（28）日上午才透過報導對外證實這項消息，表示2場試射精準打擊設為標靶的外海無人島。而北韓最高領導人金正恩雖2場試射皆未出席，不過卻於近日前往軍需工廠視察，一旁陪同的核心幹部在相片中臉部被打上薄碼，顯示工廠機密性。

北韓官媒《朝中社》指出，2次試射皆由北韓國防科學院主導下進行，25日試射長程巡弋飛彈、27日試射地對地戰術誘導飛彈，其中25日所試射的2枚長程巡弋飛彈向朝鮮東海（日本海）、沿著設定的軌道飛行9137秒（2小時35分17秒鐘），成功擊中1800公里界線的目標島嶼；而27日試射的2枚地對地戰術誘導飛彈則擊中咸鏡北道吉州郡外海的無人島。

▼北韓25日試射2枚長程巡弋飛彈，飛行1800公里後擊中目標島嶼。（圖／路透社）

▲▼北韓25日試射2枚長程巡弋飛彈，飛行1800公里後擊中目標島嶼。（圖／路透社）

▲▼北韓27日試射地對地戰術誘導飛彈，成功擊中咸鏡南道咸興外海的無人島。（圖／路透社）

▲北韓27日試射地對地戰術誘導飛彈，成功擊中咸鏡南道咸興外海的無人島。（圖／路透社）

南韓《韓聯社》分析，從北韓官媒所公開的相片來看，27日所試射的地對地戰術誘導飛彈，應該是被稱為北韓版「伊斯坎德爾」KN-23的改良款，該款飛彈從移動型的飛彈發射車（TEL）發射。

南韓聯合參謀本部的情報指出，北韓於27日上午從咸鏡南道咸興市一帶朝東海（日本海）、往東北邊試射2枚地對地戰術誘導飛彈，飛行距離約190公里、飛行高度約20多公里，當時推測為彈道飛彈。

另外，北韓《朝中社》也指出，金正恩近期前往生產重要武器系統的軍需工廠視察，由組織書記趙甬元（心腹）、勞動黨副部長金正植（김정식，音譯）、胞妹勞動黨副部長金與正，以及國防科學院指導幹部陪同，是自從2019年6月視察慈江道一帶某軍需工廠後，金正恩睽違2年8個月再度視察軍需工廠，被認為是正面抗擊美國政府的制裁行動，以強化國防武力的手段吸引關注。

▼金正恩視察生產重要武器的軍需工廠，工廠核心幹部的臉皆被打上一層薄碼。（圖／路透社）

▲▼金正恩視察生產重要武器的軍需工廠，工廠核心幹部的臉皆被打上一層薄碼。（圖／路透社）

▲▼金正恩視察生產重要武器的軍需工廠，工廠核心幹部的臉皆被打上一層薄碼。（圖／路透社）

▲▼金正恩視察生產重要武器的軍需工廠，工廠核心幹部的臉皆被打上一層薄碼。（圖／路透社）

南韓《韓聯社》在報導中分析，北韓官媒並未在報導說明金正恩何時視察軍需工廠、也未具體說明軍需工廠的所在地，且從北韓官媒釋出的相片中可以發現，軍需工廠重要的核心幹部臉上被打馬賽克，足以顯見該軍需工廠在北韓軍武生產體系中恐怕占有舉足輕重的地位。

►北韓今再射2枚彈道飛彈！「今年第6射」墜日本外海 青瓦台急開會

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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