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俄軍「三面包夾」烏克蘭　五角大廈警告：過去24hrs邊境又增兵

▲▼2021年1月，俄軍在烏克蘭邊境活動及演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍行經克里米亞一條道路。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國五角大廈27日表示，過去24小時，俄羅斯再度擴大烏克蘭邊境的軍事集結。烏克蘭與俄羅斯、白俄羅斯、摩爾多瓦（Moldova）分裂地區聶斯特河沿岸接壤，但上述地區如今都有俄軍駐紮及部署，呈現「三面包夾」的緊張局面。

CNN、《紐約時報》報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）形容，俄軍集結「稱不上戲劇化，但也沒有特別緩慢。」此外，俄方部隊、坦克及重型火砲持續部署，可能擴大烏克蘭東部衝突，在烏國北部邊境、更靠近首都基輔（Kyiv）的地方開闢一條新戰線，甚至威脅鄰近北約國家。

烏克蘭軍方估算，俄國目前在邊境部署約13萬軍力，而美國情報機構推測，克里姆林宮的軍事計畫涉及17.5萬名士兵，可能在未來幾周也就是2月採取行動。

Russia has continued to mass forces on the Ukrainian border, with troops now surrounding the country on all sides. This map, compiled by The New York Times, represents a snapshot of Russian positions.

The New York Times 發佈於 2022年1月27日 星期四

北約官員及軍事分析專家指出，俄軍目前出動的部隊及設備大多需要花費較多時間部署，包括坦克及重型裝甲車；此外，莫斯科發動重大軍事行動前，必須部署預備役士兵及後勤基礎設備，例如野戰醫院（field hospitals），儘管這些都尚未出現在邊境地區，卻可能正在如火如荼運輸及建設中。

2014年起，烏東分離主義份子把持頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）地區，他們獲得莫斯科支持，並且持續與政府軍交戰。根據烏克蘭軍方估算，這些武裝份子包括俄軍及反對基輔政權的烏克蘭人，一共約3萬人；2021年起，克里姆林宮已往上述地區增派5個營的戰術部隊，支援當地1.2萬名永久駐紮士兵。

▲▼烏克蘭武裝部隊的一名軍人在與俄羅斯支持的叛亂分子隔離線附近的戰地行走。（圖／路透）

▲烏克蘭軍人在與東部叛亂地區隔離線附近的戰地行走。（圖／路透）

北約官員及軍事分析專家也指出，烏克蘭北方與俄羅斯、白俄羅斯呈現「三國接壤」，而最鄰近的俄國邊境城鎮克林齊（Klintsy）出現部隊集結，莫斯科也開始將裝甲部隊、戰機及先進防空系統運至白俄羅斯，也就是說，靠近基輔的軍力持續擴大。

俄羅斯多次重申無意入侵烏克蘭，派兵前往白俄羅斯是為了2月10日的軍事演習。但是，西方國家一致認為，演習只是藉口，真正目的是威脅烏克蘭，並讓北約國家繃緊神經。

▲▼烏克蘭國土防衛軍、烏克蘭陸軍預備隊、Kyiv Territorial Defence Unit。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭軍隊繃緊神經，應對俄軍壓境。（圖／達志影像／美聯社）

美國一名國安官員透露，總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）27日通話1小時20分鐘，討論俄羅斯近期侵略性行為，儘管過程「漫長且嚴肅」但「很有成效」；拜登孩向澤倫斯基表示，美國官員認為，入侵行動可能發生在2月，但他沒有表明這件事「肯定會發生」。

這名官員認為，澤倫斯基的處境很棘手，「一方面，他希望得到援助，但又必須向人民保證，局勢都在自己掌控中，這是一個很微妙的平衡。」

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