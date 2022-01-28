俄軍「三面包夾」烏克蘭　五角大廈警告：過去24hrs邊境又增兵

▲俄軍行經克里米亞一條道路。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國五角大廈27日表示，過去24小時，俄羅斯再度擴大烏克蘭邊境的軍事集結。烏克蘭與俄羅斯、白俄羅斯、摩爾多瓦（Moldova）分裂地區聶斯特河沿岸接壤，但上述地區如今都有俄軍駐紮及部署，呈現「三面包夾」的緊張局面。

CNN、《紐約時報》報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）形容，俄軍集結「稱不上戲劇化，但也沒有特別緩慢。」此外，俄方部隊、坦克及重型火砲持續部署，可能擴大烏克蘭東部衝突，在烏國北部邊境、更靠近首都基輔（Kyiv）的地方開闢一條新戰線，甚至威脅鄰近北約國家。

烏克蘭軍方估算，俄國目前在邊境部署約13萬軍力，而美國情報機構推測，克里姆林宮的軍事計畫涉及17.5萬名士兵，可能在未來幾周也就是2月採取行動。

Russia has continued to mass forces on the Ukrainian border, with troops now surrounding the country on all sides. This map, compiled by The New York Times, represents a snapshot of Russian positions. 由 The New York Times 發佈於 2022年1月27日 星期四

北約官員及軍事分析專家指出，俄軍目前出動的部隊及設備大多需要花費較多時間部署，包括坦克及重型裝甲車；此外，莫斯科發動重大軍事行動前，必須部署預備役士兵及後勤基礎設備，例如野戰醫院（field hospitals），儘管這些都尚未出現在邊境地區，卻可能正在如火如荼運輸及建設中。

2014年起，烏東分離主義份子把持頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）地區，他們獲得莫斯科支持，並且持續與政府軍交戰。根據烏克蘭軍方估算，這些武裝份子包括俄軍及反對基輔政權的烏克蘭人，一共約3萬人；2021年起，克里姆林宮已往上述地區增派5個營的戰術部隊，支援當地1.2萬名永久駐紮士兵。

▲烏克蘭軍人在與東部叛亂地區隔離線附近的戰地行走。（圖／路透）

北約官員及軍事分析專家也指出，烏克蘭北方與俄羅斯、白俄羅斯呈現「三國接壤」，而最鄰近的俄國邊境城鎮克林齊（Klintsy）出現部隊集結，莫斯科也開始將裝甲部隊、戰機及先進防空系統運至白俄羅斯，也就是說，靠近基輔的軍力持續擴大。

俄羅斯多次重申無意入侵烏克蘭，派兵前往白俄羅斯是為了2月10日的軍事演習。但是，西方國家一致認為，演習只是藉口，真正目的是威脅烏克蘭，並讓北約國家繃緊神經。

▲烏克蘭軍隊繃緊神經，應對俄軍壓境。（圖／達志影像／美聯社）



美國一名國安官員透露，總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）27日通話1小時20分鐘，討論俄羅斯近期侵略性行為，儘管過程「漫長且嚴肅」但「很有成效」；拜登孩向澤倫斯基表示，美國官員認為，入侵行動可能發生在2月，但他沒有表明這件事「肯定會發生」。

這名官員認為，澤倫斯基的處境很棘手，「一方面，他希望得到援助，但又必須向人民保證，局勢都在自己掌控中，這是一個很微妙的平衡。」

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