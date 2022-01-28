太強！超狂「麥當勞肯瓊醬全餐」曝光　網瘋喊：我一定每天回家

▲麥當勞肯瓊醬近日限時限量回歸。（圖／業者提供）

記者蕭筠／綜合報導

快來搶當室友了！近日有一名網友在網上大方分享自己有一位「廚神室友」，笑說無論任何食材都能變身高級料理，這次更直接用超人氣「麥當勞肯瓊醬」打造3大精緻美食，讓一票人看了紛紛直呼「看到都餓了」、「想當你室友的室友，我一定每天回家」、「太讚了吧！激推」，掀起不小討論。

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▲網友分享麥當勞肯瓊醬全餐料理。（圖／網友授權提供，下同）

一名網友在Dcard以「廚神室友的肯瓊醬全餐」發文，大方分享室友以麥當勞肯瓊醬製成的3大超神料理，透露發想原因是有看見網友囤了大批肯瓊醬卻說吃不完，因此決定推出3道肯瓊醬料理，「主廚室友表示：『肯瓊醬口味是酸甜微辣，搭配炸物或清淡主餐應該都滿加分的。』」

▲超狂梨滿福早午餐盤。

3道肯瓊醬料理有日式雙醬南蠻雞塊、美式香辣魔鬼蛋及酪梨滿福早午餐盤，不僅擺盤漂亮，料理更是滿分，其中，南蠻雞塊料理可是特意將肯瓊醬做成塔塔醬搭配日式甜醋醬，每一口都能吃到雙重滋味，而酪梨滿福早午餐直接拆解滿福堡，用滿福堡材料加上水波蛋做成班尼迪克蛋，接著製作肯瓊荷蘭醬淋在蛋上，搭配點綴食材，光是畫面就讓人口水直流。

貼文一曝光果然吸引大批人留言直呼「這個質感升級也太強了」、「我也想要這樣的室友」、「你們缺室友嗎」、「室友太神啦，味道應該也不錯」、「請問還缺室友嗎？我可以幫忙吃和洗碗」、「冰箱一堆肯瓊醬正苦惱，謝分享」。

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