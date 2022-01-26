只賣5天！麥當勞2月限定「香菜冰旋風」超地獄　網搶先品嘗狂讚

▲香菜冰旋風。（圖／翻攝自小紅書）

記者鄭思楠／綜合報導

麥當勞擅長創新，經常推出一些充滿特色的季節限定食品。大陸有網友在社交平台小紅書上，PO文附上一張海報爆料稱，「m記香菜冰淇淋？」圖片顯示，麥當勞「香菜冰旋風」即將於2/21至2/25限時開賣，新品強調酸甜清香的風味，可見香草冰淇淋淋上綠色的檸檬香菜醬、撒上香菜屑，一支6.6元人民幣（約新台幣29元）。

創「異」新菜單的預告曝光後引起網友熱議，讓香菜迷直呼推出後要天天報到，「這是真的嘛，我太想嘗嘗了哈哈哈哈哈。」也有大批人針對這款挑戰味蕾極限的口味留言，「這我絕對不吃」、「看起來好地獄」、「愛吃香菜的看了都搖頭」、「等我有錢了，我要讓香菜從這個世界上消失」。

▲網友爆料。（圖／翻攝自小紅書）

不少人搶在新品上市前，購買麥當勞現有的冰旋風口味，自己加上香菜葉攪拌後品嘗，大讚有了香菜提味味道更獨特。

去年1月，大陸麥當勞也推出了一款「油潑辣子冰旋風」，將紅通通、香辣辣的辣椒油澆在冰涼甜蜜的冰淇淋上。「油潑辣子」是陝西方言，其實是辣椒油的一種。這種辣椒油熱辣醇香，用途非常廣泛，吃麵、喝湯等等都能拿來調味，但將它跟冰淇淋搭配起來，顯得非常另類。