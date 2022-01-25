趕緊衝！麥當勞「紅豆派」限時回歸了　加碼喝指定飲品買1送1

▲麥當勞紅豆派限時回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼芋頭派後，麥當勞的人氣點心之一「紅豆派」也宣布限時回歸了，酥脆派皮裡頭夾著滿滿紅豆內餡，只要開賣就吸引一票人搶吃，即日起至2月22日限定上市或售完為止；期間還加碼推購買任一分享盒享「指定飲品買1送1」，把握機會領走小確幸。

▲2月22日前買分享盒享指定飲品買1送1。

麥當勞「紅豆派」回來了，內餡塞進滿滿綿密紅豆，搭配酥脆派皮，口感香甜好吃，紅豆控還不趕緊衝，即日起至2月22日限時登場或售完為止；期間同步推出購買任一分享盒爽喝「指定飲品買1送1」，指定飲品包括汽水（可口可樂、可口可樂zero、雪碧）、冰紅茶(無糖、檸檬風味）、冰綠茶（無糖），限同品項中杯或大杯，最多買5送5。

▲bb.q CHICKEN最新辣味燒肉風味炸雞開吃。（圖／bb.q CHICKEN提供）

另，韓國人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」近日也推出全新「辣味燒肉風味炸雞」，特意結合韓國最經典美食「炸雞」、「燒肉」，打造香鹹帶辣的罪惡重口味，是以獨家韓式燒肉醬料包裹住經典黃金炸雞，大口咬下酥脆爽口，接著是陣陣燒肉香，每一口都超罪惡，即日起正式上市。

且為迎接新年，至2月15日前凡來店單筆消費滿千元還送1張「虎虎雞祥刮刮卡」，有機會爽吃披薩半價、馬西搜唷起司球買1送1或黃金炸物等小確幸。

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