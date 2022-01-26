　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快收下！foodpanda、Uber Eats祭「春節限定優惠碼、虎年刮刮卡」

▲▼Uber Eats推虎年刮刮卡。（圖／Uber Eats提供）

▲2大外送平台「迎虎年」優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

新年到！2大外送平台宣布祭出同慶優惠，其中，「foodpanda」春節期間連7天推限量「吉祥話優惠碼」，可享滿額折抵訂餐優惠；「Uber Eats」則送出限量8萬張的「虎年刮刮卡」，最大獎可是50次200元美食優惠折抵及50次200元乘車優惠，趕緊先筆記。

▲▼foodpanda新年撒紅包。（圖／foodpanda提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲foodpanda春節期間限量優惠碼先看。

●foodpanda
喜迎福虎年！foodpanda祭出「胖胖達來拜年」賀歲活動，豪撒出千萬紅包，除夕夜（1月31日）至2月6日連7天，天天祭出各1組的美食外送、生鮮雜貨限定優惠碼，期間只要輸入指定優惠碼即享美食外送消費滿150元折50元、生鮮雜貨消費滿300元折100元的超值優惠，每組優惠碼每日上午11時限量開搶。

▲▼Uber Eats推虎年刮刮卡。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats推限量刮刮卡。

●Uber Eats
同慶虎年到！Uber Eats豪送「虎年限定刮刮卡」，1月30日至2月6日期間，凡於APP下單400家指定合作店家之餐點、商品，就可獲得刮刮卡1張，限量8萬張且張張有獎，最大獎送出50次Uber Eats App 200元優惠折抵及50次Uber App 200元乘車優惠，二、三獎幸運得主則將分別獲得1次Uber Eats App 581元及100元優惠折抵；除外，每張刮刮卡還可獲得Uber Eats新用戶專屬優惠，單筆消費滿49元輸入刮刮卡上指定優惠序號可享1次2折優惠，單筆最高折抵300元。

另，於1月30日至2月6日期間在Uber Eats App上訂購餐點或商品，也有機會獲得限量4萬組紅包，每組共有2個紅包袋，內含Uber Eats App新用戶及生鮮雜貨首購優惠；新用戶於註冊後30天內，只要單筆消費滿49元即可享無限次外送費0元優惠；輸入紅包袋上優惠序號「虎年福氣點」可享1次2折優惠，最高折抵300元；首次訂購生鮮雜貨者輸入紅包袋上優惠序號「虎年點生鮮」，也有單筆消費滿100元即可享1次5折優惠，最高折抵150元。

【你可能也想看】

►衝！最新「辣味燒肉炸雞」開吃　加碼送刮刮卡拚買1送1、5折披薩
►爽嗑漢堡、雞塊買1送1！速食店「激省優惠券」連18天限時吃
►2秒賣1支！超商限定「重乳草莓霜淇淋」回來了　加碼吃超Q胖胖款

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
快訊／超商外座位遭開槍！　台中男爆頭身亡
6條不明感染源　他喊話陳時中：何時升三級你重寫嘛
台股封關！牛年漲11.8％　股民平均獲利65.3萬
「沒掃實聯制」真的會罰錢！　台南已開罰300件
Omicron後還有新魔王株？　WHO：下個變種病毒「傳染力
幫客戶裝水晶燈　他開電源愣住…一問設計師無言：別跟我說話
快訊／台中驚爆槍擊案！　1男「頭部中彈」
快訊／台南再爆新確診！　肉圓店女員工同住家人染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快收下！foodpanda、Uber Eats祭「春節限定優惠碼、虎年刮刮卡」

北捷出現化學兵！他嗆「為何落單搭捷運」　網罵爆：腦子欠消毒

LIVE／5縣市確診連環爆「足跡炸裂」　陳時中最新說明

台南抗疫硬起來了！　黃偉哲：違反實聯制已開罰300件

十大性與情感新聞出爐　高嘉瑜、王力宏事件分居前兩名

林智堅道安會議出席率全年掛蛋！　柯文哲也被交長點名：12月缺席

快訊／台南再傳新增確診者！疑善化肉圓店女員工同住家人

北市首推元宇宙教育　砸逾5千萬讓學子掌握未來科技

PRADA趴踢在A11有確診足跡　新光三越：已於1／25閉店後消毒

新手媽豪送彌月蛋糕…「閨蜜全食言」收完禮就失聯　她嘆：像被騙

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

快收下！foodpanda、Uber Eats祭「春節限定優惠碼、虎年刮刮卡」

北捷出現化學兵！他嗆「為何落單搭捷運」　網罵爆：腦子欠消毒

LIVE／5縣市確診連環爆「足跡炸裂」　陳時中最新說明

台南抗疫硬起來了！　黃偉哲：違反實聯制已開罰300件

十大性與情感新聞出爐　高嘉瑜、王力宏事件分居前兩名

林智堅道安會議出席率全年掛蛋！　柯文哲也被交長點名：12月缺席

快訊／台南再傳新增確診者！疑善化肉圓店女員工同住家人

北市首推元宇宙教育　砸逾5千萬讓學子掌握未來科技

PRADA趴踢在A11有確診足跡　新光三越：已於1／25閉店後消毒

新手媽豪送彌月蛋糕…「閨蜜全食言」收完禮就失聯　她嘆：像被騙

房市熱！甚麼房子都喊熱賣？　業者自曝：一種產品恐滯銷

為父出氣撂人鋁棒磚頭狂打清潔隊員　莽男逞凶鬥狠下場出爐

桃園女騎電動車銀行換新鈔　重心不穩摔倒！警即時解圍

因疫情2年未團聚家人！　男星激動落淚：不期待過年了

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治　槍手步行逃逸警追緝中

女房仲2年只賣1間　詐團「撈不到錢」竟騙走10張金融卡當人頭

Omicron擴散全年齡層！英國兒童感染率上升　恐再掀成人確診潮

男偷友人保險箱落網　露一手免密碼「開箱神技」連警察都嚇傻了

高雄市議會議長曾麗燕詐領助理費　黃捷嘆：民意代表應為社會榜樣

鄧愷威返美！官網預測今年升大聯盟　李灝宇也啟程備戰

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

陽光大男孩被逼退伍成繭居族　2年不洗澡愁煞阿嬤

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

送貨遭黑狗猛撲！宅配員拿包裹狂砸狗頭

考生確診　高雄上百高中生連夜被隔離崩潰

人民法槌敗了！反正我很閒「猛將」血淚爆料遭資遣

新春拜年必用款！LINE免費貼圖「35款一鍵領取」

最霸氣手搖飲宣布「全年凍漲」　老闆曝純茶暴利

快訊／桃園最新疫調足跡！桃園火車站、大潤發入列

深夜5.0地震「雙北狂晃」　氣象局回應了

這年齡最多確診　專家：病毒再突變1、2代更趨穩定

更多熱門

相關新聞

疫情升溫！要清零還是共存？

疫情升溫！要清零還是共存？

當前確診人數小降，但社區風險仍然不能低估。但有另外一個消息，其實是更值得高興的，台灣上週施打的疫苗人口比，是世界第一，這又代表什麼意涵？另外，本文作者又是如何看待台灣防疫政策，究竟「清零」較好，還是要與病毒「共存」？

紅包14大地雷！Google地圖看新鈔哪裡換

紅包14大地雷！Google地圖看新鈔哪裡換

小琉球春節將現遊客潮　警規劃交通疏導

小琉球春節將現遊客潮　警規劃交通疏導

量販、超市「過年營業時間」先掌握

量販、超市「過年營業時間」先掌握

超商4大指定咖啡茶飲第2杯10元喝

超商4大指定咖啡茶飲第2杯10元喝

關鍵字：

新年foodpanda Uber Eats優惠春節

讀者迴響

熱門新聞

納豆腦出血「第3天最新病況」曝光！

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／全聯開出1張千萬發票

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

驚悚影像曝！三寶女駕駛環

正妹主播「胸前扣子快崩」！更多辣照曝光

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

陽光大男孩被逼退伍成繭居族　2年不洗澡愁煞阿嬤

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面