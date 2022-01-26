快收下！foodpanda、Uber Eats祭「春節限定優惠碼、虎年刮刮卡」

▲2大外送平台「迎虎年」優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

新年到！2大外送平台宣布祭出同慶優惠，其中，「foodpanda」春節期間連7天推限量「吉祥話優惠碼」，可享滿額折抵訂餐優惠；「Uber Eats」則送出限量8萬張的「虎年刮刮卡」，最大獎可是50次200元美食優惠折抵及50次200元乘車優惠，趕緊先筆記。

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▲foodpanda春節期間限量優惠碼先看。

●foodpanda

喜迎福虎年！foodpanda祭出「胖胖達來拜年」賀歲活動，豪撒出千萬紅包，除夕夜（1月31日）至2月6日連7天，天天祭出各1組的美食外送、生鮮雜貨限定優惠碼，期間只要輸入指定優惠碼即享美食外送消費滿150元折50元、生鮮雜貨消費滿300元折100元的超值優惠，每組優惠碼每日上午11時限量開搶。

▲Uber Eats推限量刮刮卡。

●Uber Eats

同慶虎年到！Uber Eats豪送「虎年限定刮刮卡」，1月30日至2月6日期間，凡於APP下單400家指定合作店家之餐點、商品，就可獲得刮刮卡1張，限量8萬張且張張有獎，最大獎送出50次Uber Eats App 200元優惠折抵及50次Uber App 200元乘車優惠，二、三獎幸運得主則將分別獲得1次Uber Eats App 581元及100元優惠折抵；除外，每張刮刮卡還可獲得Uber Eats新用戶專屬優惠，單筆消費滿49元輸入刮刮卡上指定優惠序號可享1次2折優惠，單筆最高折抵300元。

另，於1月30日至2月6日期間在Uber Eats App上訂購餐點或商品，也有機會獲得限量4萬組紅包，每組共有2個紅包袋，內含Uber Eats App新用戶及生鮮雜貨首購優惠；新用戶於註冊後30天內，只要單筆消費滿49元即可享無限次外送費0元優惠；輸入紅包袋上優惠序號「虎年福氣點」可享1次2折優惠，最高折抵300元；首次訂購生鮮雜貨者輸入紅包袋上優惠序號「虎年點生鮮」，也有單筆消費滿100元即可享1次5折優惠，最高折抵150元。

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