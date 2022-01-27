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明天衝了！限時10天搶刮「幾歲送幾份香香炸雞」　加碼再領購物金

▲▼繼光香香雞推「新春吃雞，虎你好運」活動。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞推「新春吃雞，虎你好運」優惠活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

明天就揪團吃、一起刮！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」祭出限時10天的「新春吃雞，虎你好運」活動，凡購買指定新春分享桶就能獲得刮刮卡1張，最高獎項可是大手筆推「幾歲就送幾份香香炸雞」，張張還加碼送發財金，最高可獲得88元商品抵用金，1月28日起至2月6日限定搶刮。

▲▼繼光香香雞推「新春吃雞，虎你好運」活動。（圖／業者提供）

▲刮刮卡數量有限、送完為止。

迎新年，繼光香香雞強勢推出「新春分享桶」，一整桶不僅能吃到大份香香炸雞、Q軟阿根廷魷魚、墨魚甜不辣及甜心地瓜球外，凡購買該組合還可獲得「刮刮卡」1張，每張都有雙重好禮，包括最高88元的商品抵用金，可於下次消費折抵，還有機會刮中最大獎「幾歲送幾份香香炸雞」，以及「香香炸雞免費吃」、「杏鮑菇半價」等好康，數量有限、送完為止，1月28日起至2月6日限定吃、限時刮，提醒刮刮卡可兌換時間為2月7日至3月31日止。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲2月22日前買麥當勞分享盒享指定飲品買1送1。

同樣為迎接新年到，麥當勞則是把分享盒換上「期間限定春節包裝」，並祭出限時優惠，即日起至2月22日止凡購買任一分享盒爽喝「指定飲品買1送1」，指定飲品包括汽水（可口可樂、可口可樂zero、雪碧）、冰紅茶(無糖、檸檬風味）、冰綠茶（無糖），限同品項中杯或大杯，最多買5送5。

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