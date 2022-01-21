爽嗑漢堡、雞塊買1送1！速食店「激省優惠券」連18天限時吃

▲漢堡王最新優惠券來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控久等了！在美食餐廳、日常用品都漲的時候，人氣速食品牌「漢堡王」每月固定「超殺優惠券」終於登場，整張券狂省2317元，優惠品項同樣有「買1送1」限定小確幸，像是小華堡、華鱈魚堡、辣薯球等用原價一次就能爽吃2份，還有銅板價、超省餐等組合，即日起至2月7日限時開吃。

▲▼漢堡王最新優惠券狂省2317元。



漢堡王虎年最新優惠券來了，一共有5大專區組合，其中，人氣「買1送1」祭出小華堡、煙燻辣椒脆雞堡、華鱈魚堡、醬香雙豬櫛瓜堡及辣薯球、雞塊等共7品項買1送1；「超值選」則有用銅板50元就能爽嗑經典脆雞堡、Pocky聖代等；除外還有個人超省餐、雙人激省餐、超值早安餐等組合，狂省到不行，即日起至2月7日限時搶吃。

提醒該優惠券不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店則不提供，

▲21PLUS、21風味館即起連3天推買香草烤半雞送超人氣鹹蛋黃薯霸1份。

另，21PLUS、21風味館近日則推出「補班限定優惠」，即日起至23日連3天凡於門市購買香草烤半雞就送超人氣鹹蛋黃薯霸1份，提醒foodomo美食外送平台同享優惠活動，但21TOGO門市及台積電門市不參與。21世紀的「香草烤雞」是以21種天然香料醃製，並用獨特蒸烤技術烤雞製成外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，而「鹹蛋黃薯霸」則是提供鹹蛋黃粉，一根根薯條沾滿鹹蛋黃粉，口感鹹甜涮嘴，也是店內超人氣品項之一。

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