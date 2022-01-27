黃偉哲年前慰勉贈禮　感謝警察及協勤五力為春節加強安全維護辛勞

▲台南市長黃偉哲晚上率警察局長方仰寧等人，赴台南市警四分局及交警大隊等處慰勉關心，並贈送年節慰問禮品，以感謝與肯定警察人員及民間五力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲27日晚上率警察局長方仰寧等人赴台南市警四分局、交警大隊及復興里守望相助隊慰勉關心，並贈送年節慰問禮品，以感謝與肯定在場警察及協勤民力整年堅守崗位守護臺南市民安全的辛勞付出，祝福大家能健康平安。

今年市長慰問警察局行程首站前往安平第四分局，觀賞保安警察大隊臨場逼真的戰技表演，除了一對一制敵戰術外，霹靂小組人員連續擊破、劈瓦演出帶來震懾的氣勢。市長同時頒贈慰問金予第四分局及保安大隊，並轉頒義勇警察大隊及守望相助大隊慰問品，表達對過年期間仍堅守崗位的警察弟兄及協勤民力夥伴祝賀之意。

市長黃偉哲表示，今年年假有9天的連續假期，預判將有大量遊客南下觀光，謝謝員警民防在重要節日中辛苦的加強各重要路口疏導，下週即將過年，過年期間交通秩序的維持，要請警察同仁與保安大隊、交通大隊夥伴協助，並與交通局配合，讓出遊的民眾能夠快樂出門、平安回家。

黃偉哲說，台南市是這麼樣的大，人口數也相當多，所以光靠4000多位警察同仁，可能還是有力有未逮，所以要感謝我們民防守望相助志工還有我們義警，大家一起努力能夠做警察最好的幫手。光是看到這樣的一個志願工作的能力，包括鼓勵，其實我們也期待市民朋友們對於居家周遭的環境，以及對於身邊有可疑的地方，其實也多加留意。

黃偉哲指出，今年連續假期除治安、交通工作的維護外，遇到變異力強大的新冠疫情，警察同仁已結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間五力，執行各項配合疫調、居家檢疫（隔離）等防疫工作，謝謝員警及協勤夥伴協助推動防疫工作，絕不能鬆懈防疫，並請在執勤時做好個人防護措施，一同守護台南市民的健康，遠離疫情的危害。

台南市警局局長方仰寧表示，感謝警察同仁為守護治安與交通辛勞付出，更謝謝各界民力的支持，積極協助警方推動各項警政工作，同時感謝在地市民的肯定及鼓勵，警察將持續與協勤民力攜手合作，穩定社會秩序及順暢交通，並同步宣導防制酒駕及防搶防竊工作，讓台南成為「安居樂業、幸福宜居」、人人都有幸福安全感的城市。