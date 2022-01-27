屏東縣春節連假持續疫苗接種服務　提升民眾保護力

▲屏東縣政府 。（圖／資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

29日起進入今年春節9天連假，考量許多外鄉遊子返鄉過年，以及高雄市本土疫情延燒，更是增加社區感染風險，為讓民眾及早提升免疫力及增加本縣疫苗覆蓋率，屏東縣政府協調衛生所及醫療院所，於春節期間開設疫苗門診，提供疫苗接種服務。

縣長潘孟安感謝轄內33鄉鎮市衛生所及各合約醫療院所去年為疫苗施打辛勞的付出，甚至犧牲假日來施打疫苗，希望第一線的醫護人員能利用春節連假好好休息，恢復能量，才能保存戰力。

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然而近期國內疫情嚴峻，一些在外地打拼的遊子返鄉過年，才有空陪父母來打疫苗，還有一些民眾平常上班、工作，沒辦法請假，只能利用春節連假出來打疫苗。因此，協調衛生所及基層診所以防疫優先於春節期間加開疫苗施打門診。

衛生局長施丞貴表示，Omicron傳播速度快，症狀輕，容易被忽略，春節期間人流南來北往，社區感染風險非常高，戴口罩、勤洗手是防疫基本功，打疫苗更可增加自身防護力，春節連假期間除初一(2/1)、初二(2/2)二天外，每天都有疫苗診開設，2/5也在屏東火車站加開BNT疫苗施打，提供1000個名額，相關資訊民眾可至衛生局官方網站(https://www.ptshb.gov.tw/) 查詢。