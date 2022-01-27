貼心加油打氣　入住防疫旅宿市民及防疫旅宿工作人員喜收黃偉哲賀年禮

▲台南市觀光旅遊局局長郭貞慧，於24日起為期4天，帶領同仁前往防疫旅宿逐家贈送賀年禮，慰問辛勤付出的防疫旅宿從業人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆年即將到來，為提供國外返鄉市民最安全檢疫住宿環境，市長黃偉哲特別提醒觀旅局及衛生局務必滾動式因應疫情變化，更新防疫相關措施，除提升防疫作為，市長黃偉哲非常關心入住防疫旅宿市民及相關工作人員心情，適逢年節將至，特別叮囑觀光旅遊局長郭貞慧前往給予鼓勵、致贈賀年禮，為大家加油打氣。

台南防疫旅宿部分，在防疫旅宿業者、相關工作人員用心及市府各局處通力合作專業輔導之下，針對檢疫期間旅客服務、入住及退房的動線規畫、送餐、清潔消毒作業及安全維護做足了準備，市府也再辦理感染管制教育訓練精進防疫旅宿業防疫觀念，宣導不放過任何可降低染疫風險的防疫措施，就是要讓國外返鄉的市民朋友犧牲短暫的出入自由配合政府防疫工作時能有個暫時安頓的家，期望能稍稍緩解思鄉情懷。

市長黃偉哲對於政府與民間徹底展現公私齊力抗疫的決心，給予高度肯定，也對於防疫旅宿業者、相關工作人員堅守重要防線，大家一同保護你我所愛的家人朋友不受染疫風險致上十二萬分的謝意。

觀光旅遊局局長郭貞慧，於24日起為期4天，帶領同仁前往防疫旅宿逐家贈送賀年禮，慰問辛勤付出的防疫旅宿從業人員，傾聽從業人員心聲彼此交流防疫心得，並再次耳提面命防疫相關事宜，而從業人員笑著表示，雖然年節氣氛較為低迷，但堅守岡位被看見很是感動，對於黃偉哲市長、郭局長的貼心暖舉感到既驚訝又開心，也表示要趕緊把暖呼呼的賀年禮分享給入住客人讓他們在這暫時的家裡不孤單。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，近期疫情再起，呼籲正在檢疫中的市民朋友，如果檢疫期間身體有任何不適，請立即向防疫旅宿工作人員反映，工作人員請盡速為旅客通報本市防疫專線06-2880180，由相關負責單位妥適處理。