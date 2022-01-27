黃偉哲慰勞治安尖兵及協勤民力　守護市民安心過好年

▲台南市秘書長方進呈率警察局主任秘書吳敬田等人至麻豆分局，慰勉春節期間仍須執勤堅守崗位的警察同仁及協勤民力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節即將到來，2022年加強重要節日安全維護工作已於1月24日展開，台南市政府於27日晚上8時，特舉辦「加強重要節日安全維護工作」慰問活動，由市長黃偉哲、副市長戴謙、趙卿惠、秘書長方進呈及副秘書長王揚智分5線前往各外勤單位實施慰問。

台南市秘書長方進呈率警察局主任秘書吳敬田等人至麻豆分局，慰勉春節期間仍須執勤堅守崗位的警察同仁及協勤民力。方秘書長於現場致詞並頒贈慰問金及慰問品，以提振警察及協勤民力士氣，過程溫馨互動融洽。方秘書長表示，春節過年期間是全家團圓的日子，警察同仁為確保民眾安心過好年，仍舊堅守崗位全年無休，盡心守護民眾生命財產安全，一方面除肯定警察同仁辛勞，同時也代表市政府獻上敬意，跟大家說一聲「辛苦了」，並祝福大家虎年行大運、新年快樂。

麻豆分局長林中興表示，2022年加強重要節日安全維護工作自1月24日開始，至2月7日結束，為期15日。本項工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，依據轄區現況，積極預防刑案發生，加強交通疏導與管制，亦將盡力為民服務，並提醒員警同仁及協勤民力夥伴，面對Omicron病毒來勢洶洶，務必做好防疫措施及自我健康管理，共同守護我們的家園，讓臺南市民安心過好年。