科教館春節推虎年主題活動　讓民眾動手動腦過好年

▲台灣科教館在春節期間推出每日限定的虎年主題活動（圖／記者李鍾泉攝）

記者許敏溶／台北報導

春節連假即將到來，在疫情之下，選擇場所考驗家長智慧，國立台灣科學教育館今（27日）表示，在農曆初一到初六（2月1日到6日），天天都有主題活動，例如初一是「不入虎山焉得虎子」活動，參加者在8分鐘內通過5道關卡才能獲得限量燈籠，另有展場參觀解謎「虎說八道」，讓參觀民眾動手、動腦過好年，體驗不同的年節氣氛。

面對農曆春節連假，位於士林的台灣科教館，今年春節以生肖「虎」為主題，設計多元的科學體驗活動，初一到初六天天都有《玩藝數》特展的櫻花立體紙雕體驗，讓參加者在平面的紙張零件組裝成立體的櫻花過程中，理解數學中「長度」與「角度」的關係，展場還有學習單鼓勵參觀者透過學習單的引導觀察《玩藝數》展區的六位「藝數家」作品，藉此探索數學的奧妙，感受跨領域學習的新奇與樂趣。

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▼台灣科教館在春節期間推出每日限定的虎年主題活動。（圖／科教館提供）

而在大年初一到初六期間，科教館天天都有主題活動，科教館表示，初一「不入虎山焉得虎子」設計五道關卡，參加者必須組隊在限時8分鐘內完成射箭、一桿進洞、套圈圈等遊戲，才能獲得科教館虎年限量的「兩隻老虎賀歲迎新春」燈籠；

初二則是「福虎生風飛行器」，深受民眾歡迎的敲敲打打工作坊，推出虎年限定活動，邀請大家一起動手製作福虎飛行器，看看誰的小老虎可以飛得高、停得久。

至於初三，科教館則邀請民眾到科教館戶外參加「虎擬的」春節限定生態導覽，觀察科教館周邊豐富的自然生態，以及了解植物多樣性在城市的面貌，初四「猛虎下山玩科學」則先聽聽有趣的繪本故事，再體驗有趣的科學實驗課，用最簡單、隨手可得的材料，完成有趣又喜氣的自走玩具。

此外，科教館表示，春節期間科教館7樓還有《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》特展，也提醒民眾，進入科教館要全程戴口罩，入場要實名制及量測體溫和酒精消毒，大家一起做好防疫工作，相關活動與闖關辦法可到科教館官網查詢。