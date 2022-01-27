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執行春安工作辛勞　黃偉哲、郭信良率隊慰勉警察人員及協勤民力

▲台南市長黃偉哲與議長郭信良等各界首長帶領下，分7組赴各分局及守望相助隊等單位，慰問加強重要節日安全維護工作勤務辛勞，並贈送年節慰問金及慰問禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與議長郭信良等各界首長帶領下，分7組赴各分局及守望相助隊等單位，慰問加強重要節日安全維護工作勤務辛勞，並贈送年節慰問金及慰問禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市27日晚上8時，在市長黃偉哲與議長郭信良等各界首長帶領下，分7組赴各分局及守望相助隊等單位，慰問2022年加強重要節日安全維護工作勤務辛勞，並贈送年節慰問金及慰問禮品，祝賀執勤人員新年快樂、萬事如意。

▲台南市長黃偉哲與議長郭信良等各界首長帶領下，分7組赴各分局及守望相助隊等單位，慰問加強重要節日安全維護工作勤務辛勞，並贈送年節慰問金及慰問禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次慰問，在市警局局長方仰寧、義警大隊大隊長魏正宗、副大隊長黃坤山、民防大隊副大隊長康銀壽、守望相助巡守大隊總幹事尤豔玲及警友會理事長林玉柱、副理事長何儼等人陪同下，各受慰問單位也熱烈歡迎接待，場面融洽氣氛熱鬧！

▲台南市長黃偉哲與議長郭信良等各界首長帶領下，分7組赴各分局及守望相助隊等單位，慰問加強重要節日安全維護工作勤務辛勞，並贈送年節慰問金及慰問禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲與議長郭信良特別感謝所有員警的辛勞，以及五力（義警、民防、義交、守望相助隊、志工）等協勤民力全心全力投入治安、交通與服務工作，在過去一年交出一張受市民肯定的成績單，本市去年全般刑案減少、暴力犯罪及槍擊案件均大幅下降，與民眾息息相關之竊盜案破獲件數及破獲率提升，全般刑案破獲率也明顯提升至98.46％，其中攔阻詐騙成效連續3年為六都第一，治安狀況相對平穩，市民對於居住社區整體治安滿意度高達93.3％，優於全國平均。

▲台南市長黃偉哲與議長郭信良等各界首長帶領下，分7組赴各分局及守望相助隊等單位，慰問加強重要節日安全維護工作勤務辛勞，並贈送年節慰問金及慰問禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲與議長郭信良等各界首長帶領下，分7組赴各分局及守望相助隊等單位，慰問加強重要節日安全維護工作勤務辛勞，並贈送年節慰問金及慰問禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長特別期勉警察人員「持續檢肅非法，淨化治安」、「降低交通事故，確保用路人安全」、「堅守崗位，展現防疫成效」，為大台南的治安、交通把關，並提到取締酒駕必須多管齊下，立法院已經通過酒駕相關法律修正案，請警察同仁嚴格取締酒駕行為，以保護民眾安全，讓大家能有平安的春節假期。

▲台南市長黃偉哲與議長郭信良等各界首長帶領下，分7組赴各分局及守望相助隊等單位，慰問加強重要節日安全維護工作勤務辛勞，並贈送年節慰問金及慰問禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲與議長郭信良等各界首長帶領下，分7組赴各分局及守望相助隊等單位，慰問加強重要節日安全維護工作勤務辛勞，並贈送年節慰問金及慰問禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，面對Omicron病毒來勢洶洶，黃偉哲市長提醒員警及協勤民力同仁，務必做好防疫措施及自我健康管理，共同守護家園。黃偉哲市長並指示在交通頻繁、觀光客聚集的地方，都要更加努力，讓市民感受到同仁服務的熱忱及效率，快樂出門、平安返家，安心過好年。

▲台南市長黃偉哲與議長郭信良等各界首長帶領下，分7組赴各分局及守望相助隊等單位，慰問加強重要節日安全維護工作勤務辛勞，並贈送年節慰問金及慰問禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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