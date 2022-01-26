台灣跟進各國抵制！東奧代表團不出席北京開閉幕式、不派官員隨行

▲我國北京冬奧代表團授旗儀式。（圖／體育署提供）



記者杜冠霖／台北報導

中國所舉辦的2022北京冬奧將於2月4日正式開幕，隨著美國總統拜登宣布實施「外交杯葛」北京冬奧、許多國家也因中國人權議題，宣布跟進外交抵制，對於我國冬奧代表團如何應對，立委王定宇表示，台灣政府已擬定採取「外交抵制」相同方式，將不派官員隨行與會。

北京冬奧選手村1月23日開村，20多個國家的代表團已經入住。這是一個「閉環管理」的防疫泡泡，但因中國人權議題，美國去年底宣布外交抵制，澳洲、英國與加拿大等國隨即跟進。德國、日本等國雖不願用外交抵制的字眼，但也不派政府官員參加。

我國代表團部分，台灣有四名運動員獲得冬奧參賽資格，將會參加競速滑冰、雪橇、滑雪三個項目。針對北京冬奧，王定宇表示，台灣政府已擬定我國代表團不出席開、閉幕式，並採取國際上自由民主國家的「外交抵制」相同方式，將不派官員隨行與會。

據媒體報導指出，我國政府評估中國將於開幕典禮藉進場順序凸顯一中，大會司儀恐以「中國台北」稱呼矮化，政府已擬定我代表團不出席開閉幕式，並依往例不派官員隨行；至於取得資格的台灣選手，則可以競逐出賽，政府這項最新決定將由中華奧會轉告中國奧會，相關消息也將由教育部對外宣布。