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北京冬奧村主打黑科技！　名牌可打電話、床會「推醒」選手

▲▼ 北京冬奧。（圖／翻攝自視覺中國）

▲北京冬奧的睡眠休息艙。（圖／翻攝自視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京冬季奧運開幕倒數計時10天，冬奧村裡面的「黑科技」引發關注，包括智慧防疫員、能打電話的名牌等。另外，有別於東京奧運以環保為賣點使用紙板床，北京冬奧的智慧床能自動起降「叫醒」住客。

綜合陸媒報導，美國、英國、中國等20多個國家的先遣人員，23日已經抵達北京奧運村，辦理註冊和入住手續，等到27日奧運村開村後，各國選手會正式入住。

▲▼ 北京冬奧。（圖／翻攝自視覺中國）

▲機器人製作煲仔飯。（圖／翻攝自視覺中國）

北京冬奧村主打智慧功能，一走進就有智慧防疫員實現身份識別、智慧測溫等8個查驗環節，而且無須摘下口罩，提高資訊核驗效率的和通行速度。

在運動員公寓中，每套戶內都裝備了獨立冷氣系統跟通風系統，即使在不開窗情況下，也可為室內提供新鮮空氣。此外，智慧溫度調節系統、智慧紅外感應、可視對講等十餘種功能，均可通過房間內控制器進行統一操作。

▲▼ 北京冬奧。（圖／翻攝自視覺中國）

▲ 北京冬奧的選手房。（圖／翻攝自視覺中國）

最受外界關注的，是有自動喚醒功能的「智慧床」。報導指出，冬奧村中的床除可依據個人習慣進行調整，每張床配有遙控器，可將床調成睡姿、坐姿，而內部的感測器則可以實現按摩功能、零壓力功能、自動喚醒功能，只要下載APP設置鬧鐘後，床就會在設定時間會自動起降，把運動員「推醒」，不需擔心會賴床。

「這張床，就是掉落一根羽毛，它都能感知到。」張家口賽區冬奧村住宿運行團隊副經理介紹，例如當運動員在睡覺打鼾時，智慧床識別後會調節頭部的高度，能夠緩解打鼾的情況。

此外，為應對突發狀況並提升緊急服務效率，入住運動員的胸前名牌則有自動呼叫的功能，能透過一鍵呼叫、通話及平台精準定位提供緊急服務。

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