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南韓「北京冬奧」政府代表團人選出爐！文體部長黃熙率團出席

▲▼南韓政府決定，派文化體育觀光部長黃熙代表南韓政府出席北京冬奧開幕式。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓政府決定，派文化體育觀光部長黃熙代表南韓政府出席北京冬奧開幕式。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

中國所主辦的北京冬奧即將於2月4日開幕，礙於美中兩國衝突、加上北韓（朝鮮）宣布不參賽，自從南韓總統文在寅確定不出席北京冬奧後，南韓政府對於代表團人選苦惱不已。不過今（25）日最新消息指出，南韓政府已決定派文化體育觀光部長黃熙（황희）率團，代表南韓參加北京冬奧開幕式。

根據《韓聯社》，南韓文化觀光體育部25日表示，部長黃熙2月3日將啟程出訪中國、4日率領政府代表團出席北京冬奧開幕式。南韓政府表示，考量身為前任冬奧主辦國、北京冬奧的意義、過去出席奧運慣例與韓中兩國關係、新冠疫情等4大原則，最終決定代表團的人選。

黃熙將代表南韓政府觀賽北京冬奧，同時在當地鼓勵、支援來自南韓的選手，並拜會奧運相關主要人士，呼籲支持2024年冬季青年奧運會在南韓江原道能夠成功舉辦，積極發揮在「體育外交」上的宣傳工作。

據悉，在南韓主辦2018年平昌冬奧時，中國曾分別派遣中共中央政治局常委韓正出席開幕式、國務院副總理劉延東出席閉幕式，因此考量到官員對等原則，先前曾一度傳出南韓將派出社會副總理兼教育部長俞銀惠（유은혜）率領南韓代表團出席北京冬奧開幕式的聲浪。

►南韓無法敲定代表團人選！傳將派副總理出席北京冬奧　青瓦台否認

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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