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北京冬奧選手最大恐懼　萬一發生「多年血淚」瞬間白費

▲▼北京冬奧會將於2022年2月4日開幕。（圖／路透）

▲北京冬奧將於2022年2月4日開幕。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

2022北京冬奧將於2月4日開幕，成千上萬運動員也進入最後衝刺階段，但他們的最大恐懼不是比賽表現，而是保持健康、避免染疫，以免多年來的付出及犧牲付諸流水。許多選手避免與親友見面，改變訓練方式，暫停與比賽無關的一切活動，甚至缺席其他重要賽事。

《紐約時報》報導，運動員的職涯發展高度仰賴身體狀況，如果確診被迫缺席奧運將是很大挫折，雖然他們大多年輕、健康且已接種疫苗，但為了預防萬一，只能竭盡所能防疫，賽前生活只剩下沒完沒了的檢測，以及保持社交距離的訓練，就連運動時也戴著口罩。

運動員生活步調大亂，加上緊張、擔憂的情緒，讓許多人陷入夢想隨時破滅的無助恐懼中。美國冬奧代表隊心理健康負責人巴特莉（Jessica Bartley）表示，選手們在這個充滿不確定性的時刻痛苦掙扎，她與同事只能努力提供指引，協助放鬆心情。

值得注意的是，相較於生病或出現症狀，選手們更擔憂的是篩檢方式。因為本屆冬奧規定，運動員飛抵北京前，必須2次篩檢呈現陰性；即使順利抵達，現場所有人也必須每天接受檢測。

▲▼北京冬奧,冬季奧運。（圖／路透社）

▲北京冬奧遭到多國外交抵制，也因全球Omicron疫情蒙上陰影。（圖／路透社）

加拿大冰壺男子隊8名成員已經在溫哥華一間租屋處隔離3周，唯有附近溜冰場空無一人時，才會外出訓練。美國競速滑冰男子組4名選手也縮減一起訓練的時間，降低感染風險。

美國女子曲棍球隊教練強森（Joel Johnson）努力在防疫及安排足夠訓練之間取得平衡，「新冠比任何事情都還要困擾我們。我們不擔心任何對手，不論是加拿大、芬蘭、俄羅斯、瑞士或者任何人。現在，我們擔心的是如何抵達那裡，同時為比賽做好準備。」

美國雪橇選手斯威尼（Emily Sweeney）表示，「現在每個人的篩檢結果都呈陽性，讓我非常害怕。」美國滑冰選手鮑威（Brittany Bowe）直言，「我們每天都在玩俄羅斯輪盤。你可以採取一切預防措施，洗手、戴口罩，卻仍可能染疫。在我看來，這似乎純屬運氣。」

▲▼北京冬奧會將於2022年2月4日開幕。（圖／路透）

▲許多運動員極盡所能防疫，以免被迫缺席冬奧。（圖／路透）

美國滑雪運動員馬斯特羅（Maddie Mastro）坦言，除了男友以外，她去年11月起就沒有再見過其他家人與朋友。她和許多選手一樣，很久沒有在外用餐，只要離開家，隨時戴著口罩。

此外，許多頂尖運動員缺席本周的世界頂級運動賽事X Games，包括美國冬奧滑雪金牌懷特（Shaun White）、金克蘿伊（Chloe Kim），以及中國滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）。

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