史上規模最大！立陶宛將派最多選手代表團參加北京冬奧

▲▼北京冬奧即將開幕幕。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

立陶宛奧委會24日宣布，將派出該國史上迄今規模最大規模的代表團參加2022年北京冬奧，代表團包括13名運動員。立陶宛奧委會主席古津內維奇說，「這並不容易，因為全球疫情形勢依然緊張，但我相信無論是運動員，還是代表團的負責人和參與者，都會迎接挑戰。冬奧運動員需要大家全心全意地支持。」

立陶宛代表團團長瓦納吉內說，「如今距離北京冬奧會開幕只有不到兩周時間，運動員和奧委會都正在密鑼緊鼓地進行準備中。我們仍在協調這次旅行的細節，參與者將乘坐包機或經批准的臨時商業航班進入中國。我們將努力滿足冬奧會的所有安全要求，參與者的安全是重中之重。」

弔詭的是，實際上第一個在官方層面公開宣布抵制北京冬奧的國家，正是立陶宛，而非大家以為的美國。去年12月3日，立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)表示，他和內閣部長都不會出席北京冬奧。最近幾個月來，這個波羅的海國家一直跟中國陷入外交糾紛。

這源於去年7月，立陶宛宣布允許台灣在首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，引發北京的強烈反彈。中國隨即在去年8月召回駐該國大使，並宣布兩國外交關係降至代辦級。

就在北京冬奧即將於2月4日開幕之際，美國、英國、加拿大和澳洲等多國都已表示，不會派出政府代表出席，理由是對中國人權記錄的擔憂，包括中國對新疆維吾爾族和其他少數民族的虐待等相關指控。

儘管這種外交抵制跟之前歷史上的全面抵制行動不同，運動員仍將正常參賽，但這仍讓北京感到惱火。中國外交部發言人稱抵制北京冬奧是對奧林匹克憲章精神的「嚴重玷污」和「政治挑釁」。

不同國家對抵制聲浪反應各異，一些國家跟進了外交抵制，還有一些國家悄悄地降低冬奧代表團的級別。俄羅斯等國則明確對中國表達支持。