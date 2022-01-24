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打通外環更順暢　竹市啟動延平路16處路口時制重整

▲林智堅市長視察公道三路工程。圖為資料照。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅市長視察公道三路工程。圖為資料照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹人等了30年的公道三新闢道路，今年5月即將通車，林智堅市長宣布，公道三串聯竹市交通外環，為提升整體交通路網效率，市府以交通大數據全面檢討與公道三連結的延平路、經國路及竹光路的號誌策略，現正優先改善延平路16處路口號誌，除加大綠燈通行時間、改善道路標線，也重整周邊路廊，盼透過智慧交控措施，讓市民行車效率、安全再升級，預計公道三路通車前完成，屆時串聯起台68、茄苳景觀大道，直通香山與國道3號更順暢。

林智堅表示，以往台68、竹光路、延平路周邊地區民眾，開車前往國道3號或香山地區，只能繞行經國路，加上延平路路寬不一致、橫交巷道多、號誌過多、距離路口過近及車流量大等問題，致使經國路上下班尖峰交通壅塞。

林智堅宣布，為提升整體交通路網效率，市府向交通部爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」補助1千萬元、總經費1,500萬元，蒐集既有車流資料及分析交通問題，透過智慧化交通號誌即時控制系統、車輛偵測設備、監視設備等工具，優先改善延平路16處號誌策略，加大主要幹道綠燈通行時間、改善道路標線、重整周邊路廊，縮減民眾行車時間與提升安全性。

他說，公道三路今年5月通車後，將成為經國路替代道路，住延平路周邊市民或從台68下武陵高架的民眾，未來可直接利用竹光路及公道三路，快速通往茄苳景觀大道與香山地區，完善本市外環道路完整性，更可加速西區與香山區的區域發展，促進竹市生活圈發展。

交通處指出，公道三路通車成為調整號誌控制策略的契機，徹底檢視延平路16處號誌化路口配置、動線規劃、週期及綠燈秒數等，同時檢討車道分配、路口交通管制等措施。

交通處說明，延平路號誌重整計畫去年底決標，目前正在蒐集車流資料及分析交通問題階段，此外市府也將周邊道路納入檢討範圍，預計公道三路通車前完成延平路、經國路、竹光路號誌改善，疏解尖峰時段交通壅塞，全面提升交通順暢及安全。

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