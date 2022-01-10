竹市光復路綠門戶工程開工 　打開清大圍牆創造城市綠廊

▲光復路綠門戶開工，由國家文藝獎得主建築師黃聲遠操刀。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府攜手清華大學聯手改造竹市門戶，投入1.1億元改造，今(10)日光復路綠門戶開工，由國家文藝獎得主建築師黃聲遠操刀，新竹市副市長沈慧虹更公開工程4大亮點：打開清大圍牆共享校園；翻新步道、新增87座椅、10座景觀長桌，並新植8.5萬株喬灌木，創造全長1.1公里城市綠廊；重新規劃清大轉運站候車空間，讓車流更順暢；另由參與月津港燈節的沁弦國際設計夜間光環境，預計今年底完工。

沈慧虹副市長表示，光復路是竹市門戶，連接國道1號及科學園區，成為重要交通要道，市府投入1.1億打造1.1公里城市綠廊，透過打開廣場提供民眾舒適的生活環境，更重要的安全第一。她說，人行道9年來首度翻新，新候車亭屋簷將高達4.6公尺，替民眾遮陽檔雨，徹底實現以人為本精神，並打開大學廣場連結居民、孩童生活，步道串聯汀甫圳、赤土崎公園、公道五路藝文高地、海軍六燃廠及將軍村開放圖書資訊園區，未來將成為居民散步最好場所。

沈慧虹副市長說，不管來自哪裡的學生來到新竹大學城念書，我們都好好照顧，大新竹的精神也是如此，「新新竹、新幸福」是林智堅市長對這座城市的期待，透過推動公共建設，讓居民能夠好好就學、好好就業、好好過生活。

清大校長賀陳弘說，新竹清華大學即將展現全新面貌，大學與城市緊密連結，共同呼吸、成長與繁榮，感謝市府一路幫助清大，寶山路南校門旁南二期校地也將有新面貌。他舉美國哈佛大學廣場為例，表示大學廣場是與城市連結最佳介面，未來清大不再高牆聳立，改以廣場迎接市民，不但是新竹市的綠門戶，更被稱作文藝復興的出發點，期許成為竹市新的文化發動點與新地標。

田中央建築師黃聲遠表示，走高速公路進入新竹必須經過光復路，感謝清大願意打開校園圍牆、轉角廣場，讓居民生活更舒適，另外過去客運擠壓交通，重新規畫候車亭，增加1.8米寬的停靠區空間，改善汽機車衝突問題，全新1.1公里的步道串聯到龍山國小、關埔國小，一直到竹科的靜心湖，實現大新竹步行城市，讓居民能夠更悠遊地行走。

交通處表示，光復路過去無系統性規劃，人車擁擠、上下客運時往往影響後方車流行進，此外兩側缺乏完善空間規劃，夜間昏暗、入口意象不明確，感謝清大、工研院與市府攜手合作推動「光復路綠門戶計畫」，打造友善步行城市。

交通處指出，去年4月獲內政部營建署「城市風貌及創生環境營造計畫」核定總經費9700萬元，綠門戶工程西起建新路口、東至經濟部專研中心，拆除清大北校門圍牆、專研中心實體圍牆改透空欄杆，打造通透開放舒適空間，另建功路口東院宿舍圍牆街角退縮11米，設置街角廣場，光復路/建新路口、光復路/建功路口轉角人行道加寬及設置庇護島，以提升行人穿越路口安全性。

另因清大轉運站停等區壓縮汽機車用路空間，本次工程增加1.8米寬的停靠區空間，改善汽機車衝突問題，並重新整理候車亭、售票亭及公廁，盼透過友善與安全的交通環境改善，為市民創造更好的生活品質。