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竹市馬偕醫院旁地下停車場開工　地面綠帶同步升級

▲「馬偕醫院旁地下停車場」今日動工。（圖／新竹市政府提供）

▲「馬偕醫院旁地下停車場」今日動工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府爭取前瞻經費，所核定2.87億元建置「馬偕醫院旁地下停車場」今日動工，預計明（111）年底完工，市長林智堅指出，新竹馬偕醫院是大新竹重點醫療院所，周邊更有新源市場、清大商圈、社區林立，未來還有國際展演中心、兒童探索館營運，透過兩層地下停車場新建，提供246席汽車位，將滿足該區迫切停車需求，同時也重整地面綠帶空間，讓步行與休憩環境更友善。

今日開工由新竹市副市長沈慧虹代表出席，她表示，市長林智堅帶領團隊爭取前瞻經費設立馬偕醫院旁地下停車場，解決就醫民眾尋找停車位的困擾，盼讓交通更順暢、安全，市府規劃地面綠帶整理，也保留既有的樹木，把居民的記憶保留。

交通處指出，馬偕醫院周邊汽車、機車停車空間常年來明顯不足，現有路邊停車場僅181席汽車位、80席機車位，就醫與購物民眾也苦無車位。沿線水溝與人行道高低落差大，讓行人行走不便，水源街光復路口車流大，行人穿越險象環生，市府因此爭取中央經費設置停車場。

交通處指出，馬偕地下停車場計汽車位246格，包含6格行動不便專用車位、12格孕婦及育有6歲以下兒童專用車位8格，與電動車位優先席，更引入車牌辨識、車位在席顯示、多功能繳費等智慧化停車管理系統。

此外，停車場保留1樓原有綠地，藉此串聯汀甫圳、新源市場與藝文高地綠廊，創造最富綠意的停車場及步行空間，並打造下沉式廣場；另也會將路邊停車空間重新分配，增加路邊機車停車位。

交通處長倪茂榮也指出，感謝馬偕醫院的協助同意與停車場設置連通道，讓民眾不必在大太陽或下雨天，得危險地穿越馬路前往，停車後就可直接由地下道前往馬偕醫院，也會新設電梯服務就醫民眾，新設指標導引民眾行走地下連通道。

交通處說，地下停車場可直接連通馬偕醫院，更可延展連結至藝文高地的兒童探索館、國際展演中心與汀埔圳，成為串聯人與綠空間的重要廊道。

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