　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

公道三5月啟用打通竹市外環　新竹人等了30年的路

▲林智堅前往公道三工地了解工程進度。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅前往公道三工地了解工程進度。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為解決新竹市區交通壅塞問題，新竹市府推動公道三新闢道路，串聯竹光路與茄苳景觀大道，將打通竹市交通外環系統。新竹市長林智堅今（12）日宣布，公道三工程進度已達七成，「感謝周邊住戶的合作與體諒，這條新竹人等了三十年的路，將在今年五月完工啟用。」他也視察公道三沿線地面下長達400公尺的「共同管道」，是全國首創在電力、電信、自來水共同管線中，納入汙水管線，未來各類管線新增、維修都不必開挖路面，更減少養護道路經費支出。

林智堅前往公道三工地了解工程進度，他表示，公道三新闢道路創三個第一，為全國第一個舉行都市計畫聽證會的道路徵收案；全國首創為拆遷戶整備「安置基地」，以7.4億向新竹縣購買土地，並提供房屋租金補貼；工程導入「共同管道」設計，不只可容納電力、電信、自來水三大民生管線，更全國首創納入汙水管線，降低開挖道路不便。

「這是一條新竹人等了三十年的路。」林智堅說，感謝公道三週邊住戶、80個原住戶理解與體諒，並配合搬遷。公道三新闢路段工程斥資3億元，全長500公尺、寬30公尺，雙向四車道，兩側也設有人行道，打造步行人本環境。

工務處表示，公道三在中央分隔島設置「共同管道」，設有出入口，完工後新增用戶透過預留用戶接管即可完成接管，不須開挖新完成的路面，可促進交通順暢、增加道路使用年限，也減少養護道路經費支出，讓各類管線維護程序簡化，在允許範圍內可隨時擴充線路容量、預期管線埋設物危險性，預先裝設預警設施，避免引起公共危險等優點。

工務處補充，公道三新闢道路工程也將新設排水工程，還將拓寬延平路一段214巷至延平路一段、頂雅橋也將配合道路拓寬至30公尺。

工務處指出，公道三串聯竹光路、茄苳景觀大道，是打通新竹外環道路系統一環中最重要的關鍵，提供台1線替代道路功能，未來民眾從市區就可連接外環交通系統，完善本市外環道路完整性，更可加速西區與香山區的區域發展，促進竹市生活圈發展，疏解尖峰時段交通壅塞。

ET快訊
快訊／遭指打槍「黑范夫妻陪王力宏回家」　李靚蕾親曝真實原因
台北孝子砸8千萬搬進台中！　為了讓兒唸私校入手百坪豪宅
快訊／銀行3行員確診　Ct值19.1、16、17
快訊／手機突警報別慌！　五大電信16:00災防訊息測試
快訊／李靚蕾管家赴警局！　「要求備案」原因曝光
「蝦皮店到店」爆確診者足跡！　2夜市也有
快訊／北市醫院累積180人確診Omicron　柯文哲曝病況
快訊／桃園所有國小、公幼戶外教學+畢旅同步取消
護理師男友餐酒館店休14天　員工PCR出爐
LIVE／北市確診+1　柯文哲最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

佛光山講堂東港會暖心臘八粥　人聲沸佛騰結善緣過「虎」年

花蓮東大門夜市重啓人流管制　不開放試吃

疫情升溫！保護防疫力弱勢族群　花蓮住宿式長照機構暫停訪視

嘉藥與台灣物聯網協會簽訂合作協議　攜手物聯網人才培育產業輔導

公道三5月啟用打通竹市外環　新竹人等了30年的路

台塑企業提早「春節關懷」　準備電暖器陪弱勢家庭過冬

屏東農業廢棄物佳冬集中場新場啟用　環保局籲勿露天燃燒

雲林晁陽綠能休閒農場　獲「環境教育設施場所」認證

第3劑疫苗施打間隔縮短　屏東縣迅速加開疫苗接種站

屏東演藝廳首推家庭參與式演出 鼓勵爸媽帶著小小孩進劇場

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

佛光山講堂東港會暖心臘八粥　人聲沸佛騰結善緣過「虎」年

花蓮東大門夜市重啓人流管制　不開放試吃

疫情升溫！保護防疫力弱勢族群　花蓮住宿式長照機構暫停訪視

嘉藥與台灣物聯網協會簽訂合作協議　攜手物聯網人才培育產業輔導

公道三5月啟用打通竹市外環　新竹人等了30年的路

台塑企業提早「春節關懷」　準備電暖器陪弱勢家庭過冬

屏東農業廢棄物佳冬集中場新場啟用　環保局籲勿露天燃燒

雲林晁陽綠能休閒農場　獲「環境教育設施場所」認證

第3劑疫苗施打間隔縮短　屏東縣迅速加開疫苗接種站

屏東演藝廳首推家庭參與式演出 鼓勵爸媽帶著小小孩進劇場

快訊／遭指打槍「黑范夫妻陪王力宏回家」　李靚蕾親曝真實原因

兄弟新洋砲叫福來喜　取名恰巧與哈利波特有關係

金山小編過勞死家屬申請國賠　賴品妤：促修法避免憾事重演

快訊／日本單日確診數破萬！東京增2198例創新高　大阪確診數翻7倍

PRADA春夏爆款出爐！　三角LOGO手袋、口袋漁夫帽超欠買

戰線延長！李靚蕾派女管家到警所備案　新生南路派出所長證實

扯！警察沉迷Pokémon Go　「無視百貨搶劫案」嗨喊：抓到卡比獸了

咬下爆超濃肉桂醬！超商獨家「蘋果派雪糕」　還吃得到果肉、卡士達冰

特斯拉中國月銷首破7萬輛　上海工廠貢獻全球一半交付量

西蒙斯鬧劇將落幕？七六人想打包他＋哈里斯　替今夏追哈登布局

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

地方熱門新聞

台南市南區體育路KTV火警

台南3處新式科技執法設備上路

台南疫苗接種預約系統網頁版上線

桃園設置30處社區接種站

台南校園全面加強防疫措施

男子酒駕罰鍰被查封透天厝立馬繳清

踴躍採購庇護產品獲獎機關表揚

疫情緊張　桃園春節前多項活動取消或延辦

洪玉鳳喪失資格唐碧娥宣誓遞補

台南防疫計程車增到100輛

公道三5月啟用打通竹市外環　新竹人等了30年

大陸女婿賴陽喜行動愛台灣　友善土地堅持無毒農作

台南柳營凌晨男女當街爭吵南警介入調解

新北春聯「平安祥虎」　即起開放免費索取

更多熱門

相關新聞

慈雲路停車場春節前啟用

慈雲路停車場春節前啟用

慈雲路停車場14年來首度翻修，新竹市長林智堅今宣布，慈雲路停車場進度已達9成，未來提供357格汽車格，採智慧化停管系統，預計春節假期前1月28日啟用。此外，本次工程也退縮部分用地，將停車場慈雲路側原一線道改為雙線道，可有效紓解慈雲高架橋旁、往光復路方向的迴轉與直行車流回堵問題，該區往來好市多與光復路間的龐大車流將能有更好分流。

打開清大圍牆　竹市光復路綠門戶工程開工

打開清大圍牆　竹市光復路綠門戶工程開工

竹市馬偕醫院旁地下停車場開工　地面綠帶同步升級

竹市馬偕醫院旁地下停車場開工　地面綠帶同步升級

解決20年難題　竹市建功國小通學步道完工

解決20年難題　竹市建功國小通學步道完工

林智堅籲響應靖娟交通安全教育券

林智堅籲響應靖娟交通安全教育券

關鍵字：

新竹市交通處

讀者迴響

熱門新聞

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

本土8天累計+43這行業超抖　網：可以轉行了

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

染疫照服員銀行接觸者3人確診！

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

妹子一年「狂存100萬」　職業揭曉網跪了

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面