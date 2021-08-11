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解決20年交通難題　竹市建功國小通學步道完工

▲新竹市長林智堅上午到訪建功國小通學步道。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅上午到訪建功國小通學步道。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市建功一路、建新路是建功國小學童通學主要道路，20年來缺乏統一規劃，原步道狹窄有高低差，還有路樹等阻礙動線，鄰近社區居民、學童通勤只能與車爭道。新竹市長林智堅今視察完工步道，他表示，市府爭取中央補助投入1680萬，打造650公尺長、6公尺寬通學步道，串起鄰近眾多社區、建功高中、周邊國軍福利站、陽明交大宿舍及校舍周邊綠帶，他特別感謝陽明交大釋放校園空間，打造街角廣場，讓用路人受惠。

林智堅上午到訪建功國小通學步道，他說，改造前，狹窄的人行道沿線高低起伏不一，還有樹木與電桿影響動線，因步道規劃不良，家長接送車輛經常擠在校門口等候，用路人也沒有安全等候紅綠燈區。此外，國防部新竹光復福利站前人行道，還有鋪面破損、雜草叢生等問題。

林智堅表示，該區不僅是重點學區，更有眾多大型社區，因步道涉及陽交大所有校地，市府與陽明交大繼汀甫圳、交大博愛校區通學步道改造， 第二度攜手合作 ，再次打開校園圍牆，再創跨域合作的典範。

市府指出，各單位透過圍牆改造，找出更多空間，將通學步道寬度從原來3.5公尺拓展至6公尺，更延長至650公尺，步道全面整平，打造出無障礙環境，更藉由陽明交大釋放校園空間，讓用路人擁有安全等紅燈的街角廣場。

交通處表示，建功國小後校門建新路側，也規劃出家長接送區，人、車分流，接送車輛井然有序；建功一路公車站新設候車亭，藏身在綠帶，提供學童及市民舒適的候車環境。

建功國小沿途設置植栽綠帶及透空圍籬，更帶動陽明交大重新改造建功宿舍門，以灰白色為主體設計，呼應人行道鋪面色彩，更因釋出校地，將停車場內部空間對外開放，不僅街景更美了，還有市民舒適、便利的停車環境。

新竹市府補充，市府近年來投入3.72億元，推動步行城市計畫，也向內政部營建署爭取超過14條的通學步道工程。繼完成市區步行環境改善，市府目前正持續規劃步行城市下階段計畫，包括公道五沿線藝文高地、光復路綠門戶計畫、赤土崎公園及汀甫圳周邊水岸景觀改善、馬偕地下停車場興建等工程，逐步規劃施工，期許打造更以人為本的步行城市。

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