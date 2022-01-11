新竹慈雲路停車場春節前啟用　供357格汽車格

▲新竹市長林智堅視察慈雲路停車場工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

慈雲路停車場14年來首度翻修，新竹市長林智堅今宣布，慈雲路停車場進度已達9成，未來提供357格汽車格，採智慧化停管系統，預計春節假期前1月28日啟用。此外，本次工程也退縮部分用地，將停車場慈雲路側原一線道改為雙線道，可有效紓解慈雲高架橋旁、往光復路方向的迴轉與直行車流回堵問題，該區往來好市多與光復路間的龐大車流將能有更好分流。

市府指出，慈雲路停車場工程為達到環保再利用，是竹市唯一回收舊石材再鋪設利用的停車場，也營造更好步行環境，打造5.5米寬步行綠廊、做好人車分流；植栽從6棵大增至125棵；新設土耳其藍LED照明燈具，強化夜間照明。

林智堅視察慈雲路停車場工程，他表示，該停車場民國97年啟用，鄰近關新生活圈，附近有大賣場、竹科園區、國道1號、慈雲高架道路。隨著建設發展，周邊形成住商混合區，陸續有好市多、迪卡儂商場設立，停車需求增加，過去欠缺有效環境整合及行人動線考量，導致使用不便，市府投入2450萬啟動改善工程，完工大幅提升綠蔭、改善排水與照明，提供舒適友善的停車環境。

交通處指出，慈雲路停車場歷經14年高度使用，石板鋪面多處破損，過去植栽少產生都市熱島效應，加上照明昏暗、電箱阻礙步行空間，影響停車環境。因此，全新停車場採用耐壓、易維護的水泥及柏油鋪面，未來可提供357格汽車停車位（含7格無障礙停車位），新增53支土耳其藍LED照明燈具，與後方變電所近灰色景觀視覺融合，也讓民眾安全進出停車場，更成為夜間運動休閒好去處。

交通處表示，這次更大幅增加樹蔭減緩都市熱島效應；建立5.5米寬步行廊帶，將人車動線分開，串聯慈雲路、慈雲夜市及身障綜合就業大樓；另梳理周邊人行空間，將4處變電箱移置，提供市民安全通暢的步道。

交通處倪茂榮處長表示，慈雲路停車場目前已完成整體鋪面、綠地配置、排水工程，人行道收邊、台電電箱遷移、智慧停管系統及私人土地綠籬工程進行中，春節前夕就能啟用，給民眾更好的停車空間。