遭中國拒收「立陶宛萊姆酒」首批1800瓶　全家月底就開賣！

▲立陶宛萊姆酒全家在月底開賣。（圖／台酒提供）



記者林彥臣／綜合報導

台灣義氣相挺立陶宛，買下中國拒收的2萬瓶深色蘭姆酒，全家今天表示，預計1月底首批1800瓶商品可透過全台門市機台預購，或於北部近25家店酒品貨架購入。

立陶宛MV Group Production（簡稱MV公司）生產的一批2萬400瓶深色蘭姆酒成品酒原訂銷往中國，因台立互設代表處，遭到中國施壓，去年12月突遭中方拒收而漂流海上；台酒公司1月3日宣布義氣相挺，全數轉購入台灣。

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▲台酒公司董事長丁彥哲22日親赴貨櫃碼頭，視察同仁開倉並重新貼標。（圖／記者林淑慧攝）



台酒丁彥哲表示，台酒秉持與全民共享的心意，將規劃於全家便利商店開放預購，之後也會舖貨至各酒類專賣店，台酒旗下12處酒廠也將在大年初一開賣，數量6000瓶，每瓶新台幣600元。

全家表示，立陶宛蘭姆酒預計1月底獨家限量於全家販售，首批1800瓶商品可透過全台全家事務機Famiport機台預購，或於北部近25家店酒品貨架購入。

台酒董事長丁彥哲日前也表示，由於這批立陶宛生產的蘭姆酒，是以裸瓶方式運送過來，所以特別設計具紀念價值的外包裝，印上兩國國旗，酒瓶後方的商品資訊標貼，也由簡體中文版改為符合台灣標示相關法令的正體字版。

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