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歐洲議會高票通過香港緊急決議案　關切立陶宛情勢

▲▼歐盟。（圖／路透）

▲歐洲議會決議案納入聲援立陶宛文字。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

歐洲議會全會1月20日以585票同意、46票反對、41票棄權的懸殊比數，高票通過「違法香港基本自由」（Joint motion for a resolution on violations of fundamental freedoms in Hong Kong）的緊急決議案，特別納入聲援立陶宛的新增條文，強烈譴責中國大陸對立國施加的經濟脅迫，呼籲歐盟採取行動捍衛歐盟單一市場。外交部今（21）日表示，這是繼41位跨黨派歐洲議會議員1月17日聯名致函呼籲歐盟高層支持立陶宛後，歐洲議會兩日內再以通過緊急決議案方式，就立陶宛情勢表達高度關切，外交部給予肯定。

外交部表示，緊急決議案強調尊重人權、民主及法治應續為歐中關係的核心，譴責中國針對立陶宛施以經濟脅迫及威嚇手段。決議案指出，中方行徑已構成對立國產品的實際制裁，違反世界貿易組織（WTO）國際規範，直接衝擊歐盟單一市場原則，因此呼籲歐盟應出面捍衛。

外交部說明，決議案同時歡迎近期支持立陶宛力抗中國脅迫的各項聲明，籲請歐盟執委會、理事會及會員國與國際夥伴合作，保障台灣民主及香港基本自由，並重申歐洲議會將以中國人權狀況作為是否批准歐中全面投資協定（CAI）的重要依據。

外交部指出，這項緊急決議案的通過，反映歐洲議會認為近來中國對立陶宛的經濟脅迫具急迫性，應該即時提供立陶宛必要支持，相關訴求獲得跨黨派議員的響應。外交部樂見歐洲議會持續以實際行動力挺立陶宛，將持續在民主、自由、法治及人權共享價值上，與美國、歐盟及會員國等全球理念相近夥伴深化合作，共同應處威權主義對國際民主陣營構成的各種挑戰與威脅。

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