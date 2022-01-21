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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳美建議立陶宛「台灣代表處」更名　外交部：民主國家反制威權

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

英國媒體「金融時報」（Financial Times）於今英國《金融時報》20日引述知情人士說法，華府建議立陶宛考慮更改「駐立陶宛台灣代表處」，以利緩解立陶宛與中國的緊張關係。對此，外交部發言人歐江安今（21）回應媒體提問表示，我國向來高度關切中國對立陶宛施加的報復性政治壓力與經濟脅迫，我方並與美國及歐洲等理念相近國家緊密協調溝通，討論如何群策群力協助立陶宛抵抗中國打壓。

歐江安說明，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及貿易代表戴琪（Katherine Tai）等多位美國高層官員近期已多次公開表達美方力挺立陶宛的堅定立場，美國並持續與歐洲各國討論此議題；而中方對立陶宛蠻橫強勢的態度，也讓各國看到中國「戰狼外交」對區域及全球秩序構成的威脅，使民主國家體認到有必要採取一致立場，共同合作反制威權政體的不當霸凌。

歐江安表示，拜登政府自上任以來持續以具體行動力挺台灣，支持我國與立陶宛加強關係，並高度關切中國對民主國家的逼迫行徑，對於立陶宛應對威權體制的複合式威脅，台灣會堅定與民主陣營站在同一陣線，力拒中國威權主義的擴張，絕不讓中國軟土深掘，一起捍衛民主自由的共享價值。

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