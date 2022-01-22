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防疫新規定！出入休閒娛樂場所出示接種紀錄　花蓮警列稽查重點

▲▼針對出入休閒娛樂場所應出示接種疫苗紀錄卡，玉里警列查核重點並實地宣導。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲▼針對出入休閒娛樂場所應出示接種疫苗紀錄卡，玉里警列查核重點並實地宣導。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內疫情受到Omicron新型變異株威脅，近日本土疫情有逐漸上升情事，在21日疫情指揮中心宣布本土新增23例及45例境外移入，已創今年度新高，造成人心惶惶；中央疫情指揮中心宣布21日起，12處休閒娛樂場所時，應配合出示「完整接種COVID-19疫苗紀錄」，才能入內活動消費。

玉里分局表示，即日起將針對歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖12處休閒娛樂場所時，加強查核，民眾應配合出示「完整接種COVID-19疫苗紀錄」，才能入內活動消費。

▲▼針對出入休閒娛樂場所應出示接種疫苗紀錄卡，玉里警列查核重點並實地宣導。（圖／玉里警分局提供，下同）

為了配合疫情指揮中心最新防疫規定，21日晚間花蓮縣警察局玉里分局分局長温基興立即責由業務組長陳博宜親自帶隊執行防疫稽查勤務，前往轄內休閒娛樂場所執行稽查，同時製作文宣向前來消費的民眾宣導。
     
玉里分局業務組長陳博宜說明，12處休閒娛樂場所，調整為顧客前往消費時，須配合出示完整接種COVID-19疫苗2劑且滿14天紀錄，始得進場，請民眾務必配合，也請業者配合落實查核。

▲▼針對出入休閒娛樂場所應出示接種疫苗紀錄卡，玉里警列查核重點並實地宣導。（圖／玉里警分局提供，下同）
     
另外，出示疫苗記錄部分共分成3種方式，分別為「紙本疫苗接種卡」、「健保快易通」及「數位新冠病毒健康證明」；由於休閒娛樂場所具有接觸不特定人士及無法保持社交距離之特性，COVID-19傳播風險相對較高，為降低該類場所消費期間接觸染疫之風險，強化場所之防疫管理措施，除維持場所工作人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，未完整接種者，應每週定期篩檢陰性，始得提供服務。

▲▼針對出入休閒娛樂場所應出示接種疫苗紀錄卡，玉里警列查核重點並實地宣導。（圖／玉里警分局提供，下同）

提醒民眾防疫視同作戰，秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則；出入休閒娛樂場所除要遵守「實聯制、量測體溫、佩帶口罩及用酒精消毒」等基本規定，請配合政府接種疫苗加強群體免疫力政策，具備基本防疫力者才進入消費，並希望所有民眾對疫情維持高度警戒，在疫情期間持續保持適當社交距離，避免互相接觸傳染。

玉里分局分局長温基興表示，將因應疫情變化即時調整防疫稽查的頻率，同時透過各項集會及勤務適當時機，深入各社區、部落來向民眾廣為宣導；藉由稽查及宣導並行方式，呼籲民眾配合政府的各項防疫新規定，不要輕忽病毒傳播能力，抱持僥倖的心態，妥善保護自己及最珍貴的家人。
 

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