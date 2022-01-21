桃園警消防疫任務吃重　議長邱奕勝：今年春安慰勞金調高

▲邱奕勝議長指出，桃園警消防疫任務吃重，今年春安慰勞金調高。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘21日率領議會同仁，前往桃園市消防局、警察局進行「春安慰勞」，致贈慰勞金給維護春安工作的警消同仁。邱議長指出，桃園是國家大門，警消同仁協助防疫工作，尤其在Omicrom疫情逐漸擴散後，勤務更加吃重。因此，今年的春節慰問金亦較往年提高，消防局110萬、警察局144萬，以示感謝警消的付出。

▲桃園市議會「春安慰勞」。（圖／市議會提供）

「春安慰勞」第一站首先抵達消防局，消防局長謝呂泉表示，感謝邱議長領導下的議會一直以來都對消防局的愛護及照顧，截至昨天消防局後送COVID-19確診病患達到144位，相較於前年2020年120幾位還要多。另外，一般救護勤務也是相當繁重的一環，包含去年及前年總共出動了有10萬多趟次，而在去年高雄城中城大火後，桃園對於轄區內30層以上的複合式大樓進行列管達43處，29樓以上則有120處，對於列管的場所也進行了加強性的檢查，在火災預防方面也從前年的1500多次降低到去年的900多次，顯示預防成效顯著，。

警察局長陳國進感謝邱議長帶領議會團隊，長期對於預算的支持，桃園的警政才能順利的推動，警察局也會在春安工作期間全力以赴，不論是治安還是交通的維護，以及為民服務工作的落實，期讓市民朋友能夠過個順利的新年。包括市議員林政賢、涂權吉、蘇家明、陳美梅、簡智翔等多名議員，均出席「春安慰勞」活動，同時今年度為了對桃園市警察局的努力表示肯定。邱奕勝議長也一併頒發慰問金給刑事警察大隊、交通警察大隊及保安警察大隊，希望能提振警察同仁的士氣。