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學測第二天11.6萬考生全上場！最後提醒看這裡

▲▼大學學測 考生進考場 查驗身分 防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大學學測今天進入第二天， 考生進考場前要查驗身分並量測體溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（22日）進入第二天，11.6萬考生今天幾乎都要上陣考試，今天考試科目為英文、國綜與國寫，學測主辦單位、大考中心提醒考生，今早7時30分就可進入考場，考生要確實遵守防疫規定，包括全程配戴口罩、單一入口量測體溫，進入考場前用酒精消毒手部，同時要攜帶有效證件，考試前要確實把手機關機，以免鈴響被扣分。

▲▼學測今起一連舉行三天。（圖／大考中心提供）

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▲學測今天進入第二天。（圖／大考中心提供）

學測今天進入第二天，根據大考中心統計，今年報名人數為11萬6465人，分別在33個考分區、91個 分區、3377試場舉行，而今年學測選考人數最多為國文科，共 11萬6197人報考，其次則是英文科11萬6119人報名。

因應近期本土疫情升溫，大考中心也拉高今年學測防疫規格，並提出六大措施，例如試務及監試人員必須要接種疫苗，還有每間試場人數從42人降載為36人，而每節考生進入考場用酒精消毒手部，同時限制考生只能在其座位上用餐，用餐時要使用隔板；另學測也降低考生服務隊人數，並要求考生服務隊成員，師長部分要接種完整兩劑疫苗，學生則至少完成一劑。

▼考生在用餐時要使用隔板。（圖／大考中心提供）

▲▼學測今起一連舉行三天。（圖／大考中心提供）

大考中心提醒考生，要記得攜帶有效證件，考前要將手機關機，而今年學測推出「卷卡合一」新制，考生在準備鈴響後進入試場，將由監試人員為考生噴完酒精才能入場，進入教室後坐下，要等到考試鈴響才能在答題卷上寫上考生個人名字，若是提前寫將扣分，沒有寫也要扣分，請考生注意。
 

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