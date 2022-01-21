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重申禁萊豬！年節加強稽查落實標示　饒慶鈴：捍衛食安

▲台東縣政府召開今年第一次食品安全會報，由縣長饒慶鈴主持。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府召開今年第一次食品安全會報，由縣長饒慶鈴主持。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府18日召開今年第一次食品安全會報，縣長饒慶鈴表示，年節將至返鄉人潮漸多，除了提高防疫措施，要求第一線工作人員應盡速接種第三劑外，也將持續加強餐飲業的衛生，嚴格要求執行稽查及抽驗工作，並輔導業者清楚揭示豬原料原產地肉品標示，落實食品安全稽查輔導工作，保障縣民的飲食健康安全。

饒慶鈴提到，針對去年食安的重大議題，有關中央開放含萊克多巴胺的豬肉進口，造成民眾對食品安全的疑慮議題，縣府在台灣東縣食品安全自治條例增訂條例，並從源頭控管及加強查驗，從大賣場、超市、傳統市場至餐廳、小吃攤等，無論是生鮮豬肉、加工食品或任何含豬肉及可供食用部位的食品，執行稽查及抽驗工作，並輔導業者都應清楚揭示豬原料原產地肉品標示。另外，縣府也採購萊克多巴胺快速檢驗試劑，提供給學校及文健站等供餐食的據點，同時辦理試劑使用的教育課程，共同守護食的安全。

另外，防疫如作戰縣府提前防備不懈怠，農曆春節將至，預期將有大批返鄉遊子及來東遊客，呼籲民眾踴躍施打疫苗，尤其是第一線防疫人員盡速接種第三劑，強化自身疫苗防護力，並務必做好自主管理，加強個人防疫措施，落實勤洗手戴口罩、保持社交距離，以維護個人及他人健康。

▲台東縣政府召開今年第一次食品安全會報，由縣長饒慶鈴主持。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴會中要求，嚴格執行稽查及抽驗工作，並輔導業者清楚揭示豬原料原產地肉品標示。

會中相關局處報告去年全年有關食品安全事項的相關執行成果，衛生局表示，在食品抽驗部分共計抽1234件，不合格31件，不合格率2.51%。其中不合格案件中，25件移來源縣市處辦、2件複抽驗合格、3件處三萬元罰鍰。防範非洲豬瘟疫情入侵，配合中央政策執行市售肉品來源查核，去年執行豬肉屠體運輸車輛GPS查核9場次，除因疫情關係6、7、8月未執行外，其餘每月皆執行1次，稽查結果皆未發現違法情事。

另因應去年開放含萊克多巴胺的豬肉進口，並配合中央肉品標示政策，縣府共派28名稽查人力，加強查核縣內豬肉、牛肉原料原產地標示情形，共計查核3482家次、產品標示7141件，包含中央市場、大賣場、便利商店、早餐店，便當店等店家，其肉品原產地標示共計3件不符合規定，已依食安法裁處。抽驗生鮮冷凍冷藏畜肉產品143件（豬肉105件、牛肉37件、羊肉1件），檢驗結果皆與規定相符。

饒慶鈴強調，近來因疫情的趨緩，來台東的遊客為數漸增，期許大家戮力加強餐飲業的衛生管理，針對學校、老人供餐以及老人共食的食材品質要嚴格把關。
 

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