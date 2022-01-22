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迎接農曆新年　市長黃偉哲號召市民朋友大掃除

▲台南市環保局22日在南區灣裡萬年殿舉辦2022年「環境清潔週誓師活動」，市長黃偉哲號召市民朋友大掃除也要防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局22日在南區灣裡萬年殿舉辦2022年「環境清潔週誓師活動」，市長黃偉哲號召市民朋友大掃除也要防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接新年，大掃除是一定要的啦！台南市環保局22日在南區灣裡萬年殿舉辦2022年「環境清潔週誓師活動」，市長黃偉哲號召市民朋友把握過年前一週的時間整理環境、清除登革熱孳生源，更提醒市民朋友，omicron疫情嚴重，務必落實防疫，不要讓疫情蔓延到台南，大家幸福過好年。

台南市訂1月24日至30日為環境清潔週，環保局提前於22日辦理誓師活動。清早氣溫低，還下著冬雨，但響應誓師活動者依然踴躍，南區里長、志工及環保局清潔隊員等近500人參與誓師，市議員李啟維、蔡淑惠、林美燕也特地前來關心。

黃偉哲市長致贈洗碗清予與會志義工，也頒獎給去年參與環保局「撕出有名．拆除廣告物」前5位得主，每位得獎者至少拆除1千個小廣告物件。環境清潔週期間，環保局與各區公所合辦清除廢積水容器換好禮活動，兌換品包括香皂、防蚊掛片、防蚊液及噴霧殺蟲劑等，容器兌換量與兌換時間請洽各區公所。

黃偉哲表示，農曆年前家戶大掃除，環保局清潔的工作量暴增，忙上加忙，請市民朋友多體諒其辛勞，面對清潔隊人員不妨多微笑也請不吝道聲謝，讓隊員在忙碌之餘感受到鼓勵與溫暖，工作起來更有勁。

▲台南市環保局22日在南區灣裡萬年殿舉辦2022年「環境清潔週誓師活動」，市長黃偉哲號召市民朋友大掃除也要防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑感謝眾人，下雨天仍熱情參與誓師大會，這正是環保志義工朋友、清潔隊員們平時為了環境整潔，無視風雨的最佳體現。

農曆年前一個月垃圾清運量是一年的最高峰，與平時相較約暴量3倍，小年夜、除夕更是達尖峰。小年夜1月30日(星期日)將加班收運垃圾，1月31日除夕提早4小時清運至傍晚6時止。2月1日至3日(初一至初三)全市停收垃圾。2月4日(初四)恢復正常。詳情可於環保局網站查詢或洽在地清潔隊。

▲台南市環保局22日在南區灣裡萬年殿舉辦2022年「環境清潔週誓師活動」，市長黃偉哲號召市民朋友大掃除也要防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，農曆年大掃除期間垃圾量大，垃圾車及資源回收車常提前滿載須折返卸載，若延誤抵達還望市民朋友包涵，請多注意垃圾車響鈴音樂、里長廣播或使用「台南垃圾車」APP查詢即時動態。春節停收垃圾期間，請不要任意將垃圾丟棄於戶外，造成環境髒亂。

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