美CDC：打莫德納、輝瑞加強針　對Delta與Omicron防住院效力達90%

▲接種輝瑞、莫德納疫苗加強針後，對Delta或Omicron病毒的防止住院效力都達到至少90％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病防治中心（CDC）21日公布了三項實驗數據，接種輝瑞、莫德納疫苗加強針後，對Delta或Omicron病毒的防止住院效力都達到至少90％，顯示讓民眾加速施打第三劑疫苗，仍是防止疫情持續擴散的重要關鍵。

綜合外媒報導，CDC公布三項針對疫苗的新研究結果，首先分析了2021年8月至2022年1月5日10個州的醫院數據，結果顯示，接種輝瑞、莫德納疫苗加強針後，對防止Omicron病毒的住院率達90％，預防急診的效力也達82％。

▲若僅接種兩劑疫苗，防護力會從Delta病毒的90％，降至Omicron病毒的81％。（圖／達志影像）

根據CDC數據，在Delta病毒流行期間，接種兩劑疫苗後的防住院效力約為90％，而在6個月過後降至81％，施打完加強針後則上升至94％。對於傳染性強的Omicron病毒，在接種完兩劑的6個月內，防止住院的效力約為81％，6個月後則降至57％，施打完加強針後的兩星期，效力則回升至90％。

第二項研究則是關注在去年4月到美國聖誕假期間，美國25個州的確診率和死亡率，結果顯示無論主流病毒是Delta或Omicron，有接種加強針的民眾對新冠病毒的防護能力都較高。在接種完第三劑的患者中，每10萬人約有149人染疫，僅接種兩劑的人則為每10萬人255人染疫。

第三項刊登在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究則分析了全美4600多個在2021年12月10日到2022年1月1日的確診患者數據，結果發現與未接種的人相比，接種第三劑輝瑞、莫德納疫苗的人，其預防感染Omicron病毒後出現症狀的效力為67％，而僅施打兩劑疫苗對Omicron病毒基本上沒有任何作用。

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