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收治桃園確診者56人　黃珊珊：台北也吃緊「年前再開200間房準備」

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，位於桃園市的電腦在21日深夜突爆出確診+60，引爆國內恐慌。針對桃園確診個案北送台北的劍青專責防疫旅館，北市副市長黃珊珊表示，目前是輕症的會送到劍潭，原已收加上這56位，裡面共收治116位確診者；黃說，該處約有200多間房，還會再開設另外將近200間房，在過年前做好準備。

▲▼台北市副市長黃珊珊22日上午受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市副市長黃珊珊22日上午受訪。（圖／記者陳家祥攝）

台北市長柯文哲、黃珊珊今出席「經國七海文化園區」開幕典禮，會後由黃珊珊受訪說明北市最新的疫情狀況。

黃珊珊表示，昨天接到陳時中部長的電話，一開始驗出來本來是40個，今天早上最後結果是56位；目前是輕症的會送到劍潭，該處原來已經收治60位，所以現在加上這56位，已經116位。

黃珊珊指出，劍潭青年活動中心的專責防疫旅管常備量能是200多間，目前會開設預備將近200間房，「會把原來已經準備好的房間，在過年前都做好準備」。

媒體接著問到，跟部長溝通狀況？黃珊珊說，陳時中部長昨天主要是告知桃園的公司有這樣的狀況、要商借劍青，北市這邊昨天也的確是有桃園足跡過來，對我們來說也是相當吃緊。但由於桃園公司確診人數很多，確診人數不要去佔到醫院量能，當時開專責防疫旅館也是這個目的，同樣站在防疫第一線就先幫忙。

黃珊珊坦言，目前北市比較缺的反而是居家隔離的旅館，今年隔離了100多人，接下來我們會再去找可以做居家隔離的旅館。加強版專責防疫旅館主要是有醫護人員，是比較高規格的，現在是在劍潭，之後計畫再開2間，希望增加能量，看能不能大家一起度過難關。

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