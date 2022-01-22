Omicron恐怖致死率出爐！　醫喊：別再說小感冒不會死

記者邱晟軒／綜合報導

國內本土疫情持續擴大，英國同樣受到Omicron變種病毒影響，染疫人數依然居高不下。對此，前台大感染科醫師林氏璧今（22日）公布Omicron最新致死率數據，並呼籲民眾趕緊接種疫苗，直呼「不要再說Omicron小感冒不會死人了！」

林氏璧指出，英國近一個月確診多半為Omicron，共有3183萬人確診，4739人死亡，致死率為0.15%，隨年齡而上升，60歲以下僅有0.023%，到60歲以上，致死率則會跳到1.06%。

林氏璧分析，單獨看60歲以上，有38萬人確診，2296人死亡，其中完全未接種者有12395人，849人死亡，致死率6.8%；打完2劑者42983人，1604人死亡，致死率3.7％；打完3劑者30萬1180人，1447人死亡，致死率0.48％，「打完3劑和完全沒打者，兩者致死率相差14倍」，年紀越大，疫苗防死亡效果越好，小於18歲有57萬人確診，僅有10人死亡，全部都是發生在41萬未接種之中。

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▲英國Omicron致死率最新數據。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者）

林氏璧說明，這致死率應該有高估，因為有太多輕症無症狀未診斷出，不過也是有低估的可能，因為英國這一整年最脆弱的一群人早已過世許多，一消一長，我覺得數字還是可參考。

林氏璧強調，英國撐過去了，但也付出相當代價，住院負擔達到一年前Alpha的一半，還有至少4739人死亡，不要再說Omicron小感冒不會死人了，他也再度呼籲，「打疫苗對於防止重症死亡還是有差，兩劑很好，三劑更好，50歲以上差別更明顯，更需要第三劑，疫苗沒打好打滿，別奢言與病毒共存。」

▼本土疫情持續攀升 。（圖／達志影像／美聯社）