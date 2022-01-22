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染疫後「精子游不動」！　美研究曝性功能狂降18%驚悚原因

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲美國研究顯示，染疫會使得男性的生殖功能下降。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國國立衛生研究所出資委請波士頓大學針對男性染疫後是否會影響性功能進行研究，而研究結果也顯示，男性染疫後，由於發燒會導致精子數量與運動量下降，進而影響到懷孕的概率。另一方面，研究也顯示，是否施打疫苗對生殖功能並無太大影響。

根據《日本電視台》報導，美國國立衛生研究所與波士頓大學合作，針對2000對以上的夫妻或情侶進行研究後發現，男方如果感染新冠肺炎，在染疫後的2個月內，懷孕機率會降低18%。

研究團隊認為，懷孕機率下降的原因是因為染疫後的高燒會使得精子的數量與活動力下降。不過生殖功能降低也只是暫時的，大部分的案例在染疫的2個月後便會陸續恢復正常。

另一方面，男女雙方都接種新冠疫苗與沒接種疫苗的情侶相比，雙方的生殖功能都沒有太大影響。

事實上，醫療期刊《臨床病例報告》先前就曾經發表一個案例，一名男子染疫3週後，突然出現陰莖勃起時疼痛，影響性功能等症狀。經檢查顯示，男子的陰莖有一條靜脈出現了血栓，導致血液無法流通，所以才會產生劇烈疼痛，於是醫師立即為他開了血液稀釋劑來幫助血液順暢地流動。所幸他在接受治療2個月後，症狀已完全消失。

►染疫後陰莖縮小！研究：新冠「後遺症」203種症狀　半年好不了

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