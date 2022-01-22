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Omicron恐怖特性「通吃」疫苗擋不住！陸專家：有無接種都會感染

▲▼新冠,Omicron,疫苗。（圖／路透）

▲Omicron正肆虐全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

Omicron正肆虐全球，大陸疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，目前全球的疫情顯示，現有疫苗效果在於減輕感染後的症狀和死亡，但抵擋不住Omicron毒株的感染。他指出，Omicron的傳染性強，就強在「通吃」，也就是不管有沒有接種疫苗，Omicron都可以感染。

據《新京報》報導，吳尊友表示，目前對Omicron毒株的認識還非常有限。原來認為它的傳染性強，是根據實驗室研究得出的結果。現在認識到Omicron毒株的傳染性強，強在「通吃」。什麼叫通吃？就是不管接沒接種疫苗，Omicron毒株都可以感染。例如，天津本月12日公布的107例病例，僅1例未接種過疫苗，其餘均接種過，甚至有32例完成了加強針接種。

吳尊友表示，同樣是冠狀病毒的新冠病毒、2003年的SARS和MERS，病死率（即每百例感染者中死亡的比率）最高的是MERS，大約是34%，SARS是10%左右，新冠病毒約2%（WHO公布的數據約1.7%）。

但他進一步稱，新冠病毒造成的社會影響和經濟損失卻是最大，造成的死亡也最多。因為感染新冠病毒病例的基數大，儘管病死率相對低，但死亡的病例絕對數也就相應會多。同理，Omicron由於其隱匿性傳播，造成感染的人數更多了，雖然病死率不高，但死亡的絕對數還是會更大一些。

此外，吳尊友表示，病毒感染的部位不一樣，出現的症狀就不一樣，肺部感染容易引起肺炎，上呼吸道感染就很少引起肺炎。而且感染新冠病毒的病死率，即使是病死率較低的Omicron毒株，也比流感高。此外，流感疫苗的保護效力時長能維持一年，新冠疫苗也就三到六個月。因此，很難把新冠當作流感一樣來看待。

他指出，Omicron毒株感染後的症狀輕了，這對個體來說是好事，但群體防控的難度就更大了。同時，Omicron也使得疫苗防控策略需要進一步調整，目前的辦法就只有打加強針。

面對未來還可能出現更多的變異毒株，吳尊友也認為，除了接種疫苗，還是要採取社會防控或公共衛生防護措施，將其與生物學防控結合起來應用，效果才會更好。

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