台南市出現個案足跡　「三大啟動、保存醫療量能」緊急應變

▲台南市長黃偉哲強調，台南市出現COVID-19個案足跡，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高雄案18212於1月16日11時至下午3時，於台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，21日上午皆已完成清消，台南市長黃偉哲宣布啟動COVID-19「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。

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黃偉哲指出，針對確診個案台南市足跡，除立即進行足跡環境清消、確診個案接觸者匡列隔離、疫調，並公布相關必要的確診者足跡供大眾知悉。黃偉哲市長指出，台南市以「三大啟動、保存醫療量能」來緊急應變，除進行全市37行政區大消毒，主要以交通節點如國道客運轉運站、雙鐵周遭等，包含民眾常使用的公有市場、公園公廁皆一併列入消毒範圍；警察局、衛生局將結合義警消志工進行口罩大執法，凡是在公共場所，未戴口罩者經勸導不聽後，一律開罰，而且可採取連續罰。

衛生局長許以霖進一步說明指出，台南市緊急應變因應作法為：一、立即進行足跡環境清消、確診個案接觸者匡列隔離、疫調公布相關必要的確診者足跡供大眾知悉，台南市19座戶外篩檢站隨時準備重啟，提供市府公布之高風險對象採檢，市民務必落實個人防疫措施，可以使用居家快篩檢測自身健康狀況，春節假期持續安排疫調班輪值，接獲北部轉介之居家隔離者，快速安排採檢關懷，每日發布新聞稿，加強民眾風險溝通，維持防疫物資量能充足、確保防疫計程車管理與司機裝備無虞。

二、全市37行政區大消毒，主要以交通飾點國道客運轉站、雙鐵周遭等、公有市場、公園公廁一併列入消毒範圍；口罩大執法：凡是在公共場所，未戴口罩者經勸導不聽後，一律開罰，而且可採取連續罰；醫療大聯防：全市醫院開始清零，阻斷院內感染的可能性，並與中央合作，擴大開設專責病房，推動集中檢疫所設立，提升防疫量能，主動通知高風險族群進行篩檢，包括因確診案例而被匡列的接觸者，或依疫調足跡但無法精準匡列的對象，藉此找到更多潛在受感染者，避免疫情擴大。醫療全方位應變：呼籲減少非緊急的醫療手術，分擔急診室篩檢的壓力，盡力保存醫療量能，避免排擠本該分配給重症患者的資源。

三、大型活動主辦單位應於活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率，並設有醫療應變措施。除指定販賣區外，内不得販售飲食；室内活動不得販售無座位票，落實實聯制，規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒，參加者活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食。設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃，亦不開放試吃。居家檢疫、居家隔離、加強自主健康管理者，有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者（包括表演者及活動工作人員），不得參加大型活動。若違反以上規定、經工作人勤導不聽者，台南市將依傳染病防治法第37條第1項第6款處新台幣3000元至15000元罰鍰。

衛生局指出，有關高雄案18212於1月16日11時至 3時於本市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，皆已完成清消，台南市府呼籲此時段足跡重疊者，請持身分證或健保卡於21日下午3時至5時、22日上午9時至11時前往南區松柏育樂中心採檢，並做好自主健康管理。如有不適症狀，請佩戴口罩，避免搭乘大眾運輸工具，盡速至醫院就醫。

考量本土COVID-19疫情尚未趨緩且年節將屆，台南市將於1月26日至28日，每日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分於台南新營火車站、台南火車站、高鐵台南站發送居家快篩試劑，每日上下午各限量300份，提供自北北基桃、新竹返回台南，且無症狀的台南市民使用，市民可持身份證及1月26日至28日間的車票憑證領取。

衛生局鼓勵市民多加運用居家快篩試劑進行自我健康檢測，平時務必落實個人防護措施，勤加洗手、佩戴口罩，避免出入人潮擁擠的場所，並儘速完成COVID-19疫苗接種，符合接種追加劑資格者，亦請儘快安排接種追加劑。