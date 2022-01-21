台南三井OUTLET MALL災防演練　強化業者與南消救災合作效能

▲消防第五大隊及歸仁區公所，結合「台南三井Outlet」舉行地震暨火災搶救實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極打造沙崙智慧綠能科學城，結合未來高鐵、台鐵及捷運三鐵共構，而位於高鐵台南站東側的「台南三井Outlet」將於2月底開幕，為避免商場災害發生時無法立即疏散人潮，並考量火災搶救動線複雜等問題，消防第五大隊及歸仁區公所於21日結合「台南三井Outlet」舉行地震暨火災搶救實兵演練。

這次演練內容包含事故現場評估、防火區劃確定、水線佈署、建立指揮體系、水源掌握、人員安全管制及大量傷病患救護演練等，並加強演練當民眾受困火場時，在最短時間內確認受困地點及展開搜救行動。期盼透過演練，不僅加強業者自衛消防編組訓練，也讓消防人員更了解該場所空間配置及消防安全設備，於災害發生時可儘速進行搶救。

歸仁區公所亦依地區災害防救計畫，實施就地掩護、災情查通報、疏散撤離、避難收容處所等演練，區長魏文貴表示，有鑑於2016年0206美濃地震的災害經驗，針對大型公共場所及集合住宅強化災防意識，透過平時演練應對災害來臨時的萬變。

消防局局長李明峯表示，火災現場瞬息萬變，救災人員的救災應變能力、對建築物構造及動線的掌握度、人潮疏散及災害搶救規劃十分重要。為此特結合三井Outlet辦理大型搶救演練，以期災害發生時能迅速有效的部署，搶救搜索區域化，進而達到降低災害發生的規模及傷亡損失。

市長黃偉哲也呼籲民眾進入公共場除應注意自身防疫措施外，也應了解場所避難逃生動線。而大型公共場所，因出入人員多為不特定人士，平時應謹慎用火、用電，並隨時保有防災意識，強化自身應變能力，平時加強防災應變準備及演練，以期將災害發生的機率及損失降至最低。