分享創造共好　台南市勞工局辦理職安業務聯繫會報

▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，辦理職安業務聯繫會報，交流分享創造共好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為整合南市職安業務推動量能，達到「1+1大於2」的綜乘之效，台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，21日於經濟部工業局安平工業區服務中心，辦理職安業務聯繫會報。

除職安業務共同研議討論外，並邀請2021年「國家職業安全衛生獎」4家獲獎之安衛家族核心企業，分享推動職安具體績效，並擇選3家安衛家族核心企業分享職業安全衛生總體檢改善成果，透過今日交流分享創造共好、讓台南市職場安全健康邁向更好。

勞工局局長王鑫基表示，目前南市職業安全衛生業務主要由勞工局職安健康處及職安署南區職安中心轄管，為使相關業務推動順利，雙方建立密切合作機制，除透過不定期的聯合檢查、輔導及宣導，督促事業單位落實勞動法令規定外，更每季定期舉辦務聯繫會報，並邀請台南市10大工業區服務中心、廠商協進會代表及南市安衛家族核心企業共同參與，就業務推動疑義或重點方向進行研討交流，群力提升南市職場安全健康。

勞工局長王鑫基進一步表示，勞動部「2021年國家職業安全衛生獎」南市事業單位計有奇美實業股份有限公司、統一實業股份有限公司、台灣汽電共生股份有限公司以及麻豆新樓醫院4家獲獎，皆為本市安衛家族。為了將各獲獎企業優良職安作為廣為推廣，帶動其他企業標竿學習，創造共好，今日聯繫會報特別邀請各獲獎企業進行分享，例如台灣汽電共生股份有限公司分享建立「工安無災害獎勵制度」，激勵同仁自護、互護、監護達成無災害目標。麻豆新樓醫院分享推動勞工健康保護四大計畫的具體作法等。此外，亦由3家安衛家族核心企業分享職業安全衛生總體檢改善成果，透過交流，共同研討降低職災相關具體作為。

今日聯繫會報在各單位與會代表充分交流分享下，凝聚共識，將有助於南市職業安全衛生業務順利推動，共同邁向更好，打造南市成為勞工「安穩工作」、「安心職場」及「安全勞動」的職安城市。