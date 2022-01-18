14歲少女遭餵大麻「2男輪流性侵」　靠這APP獲救！女警被讚爆

▲ 少女遭2男綁架性侵，靠Snapchat脫困。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay、Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國發生一起驚悚的綁架案，一名14歲少女遭二名男子綁架、軟禁、毆打並輪流性侵。警方靠著通訊軟體Snapchat的定位功能追蹤到她的手機，終於找到她所在位置，將少女救出並逮捕嫌犯，提出此方法的女警因此受到讚揚。

《太陽報》17日報導，少女上周離家出走，一名26歲陌生男子引誘她進入一間小公寓，被餵食大麻後遭這名男子及另一名64歲男子輪流性侵，被迫口交。

少女趁著二名嫌犯入睡後，使用Instagram發訊息告訴父母，自己遭人綁架及毆打，但不清楚詳細位置。少女家長報案後，警方趕緊要少女使用Snapchat，並打開APP中的定位功能，以便追蹤她所在地點。

少女持續以簡訊和警方保持聯絡，以免打電話的聲音吵醒嫌犯。警方找到她被軟禁的公寓後一間一間敲門，收到少女的簡訊回應，確認她在哪間屋子裡後，隨即破門而入，將二名嫌犯逮捕，其中一人被捕過程中還試圖刪除存在手機裡的證據。

少女獲救後送醫治療，體內驗出藥物反應，且肛門受傷。二名嫌犯被控綁架及性侵未成年者，但他們堅稱，是在雙方同意之下發生性行為，警方正進一步調查詳細案情。

嫌犯落網後，馬賽資訊及指揮中心一名女警因追蹤受害者的創新方法受到表揚。該部門秘書曼納（Rudy Manna）說明，此次救援行動多虧有Snapchat，但最大的功勞屬於想出絕妙方法的年輕助理女警。

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