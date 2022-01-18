算命師說她26歲遇死劫　男同學竟誆可以壞壞擋煞2度得逞

▲男子謊稱壞壞可以擋煞，2次性侵得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市女子小欣（化名）遭算命師預言26歲會遇到死劫，鬱鬱寡歡。她的前同學曾姓男子得知後，竟謊稱自己有三太子乩身，可以透過做愛擋煞，2次性侵小欣得逞。一審將曾男判刑5年6月，案經上訴，高院二審仍判他5年6月。可上訴。

判決指出，曾男2013年間就在網路上結識當時年僅15歲的少女，進而交往成為男女朋友；而後趁著少女家中無人之際，在少女家中性侵少女，後來被家人發現。曾男因本案遭判刑3月、緩刑2年確定。但他仍不知悔改，又再度犯下本案。

本案中被害人小欣先前與曾男為高職同學，小欣多年前算命後，算命師預言她26歲會遇到死劫，讓小欣頗為困擾。曾男2020年8月間得知後，認為有機可乘，就謊稱小欣身旁、住家有嬰靈，還說小欣的友人遭鬼怪糾纏，自己有三太子乩身，可透過作法替小欣擋掉鬼神糾纏或劫煞，但小欣須與其發生性行為始能化解。

小欣信以為真，擔心害怕惡害成真，在當年父親節晚間，先在曾男汐止住處中發生關係；沒多久，曾男送她回土城家中，又在凌晨4點多，再度於小欣住家中發生關係。曾男完事後，還傳訊給小欣詢問2人間的關係，最後回「當老婆都可以啦，我願意用生命換你的一輩子，我會把你26歲的那個關卡轉到我的身上來，讓我來幫你擋這劫難，就這麼說定了。」小欣事後發覺有異，詢問曾男身旁女友人，才發現曾男也對其他人下手。小欣憤而報案，曾男遭提起公訴。

一審法院審理後，認定曾男有罪，判刑5年6月。案經上訴，二審高等法院審理後，還是認定曾男有罪，駁回上訴，維持5年6月刑度。可上訴。