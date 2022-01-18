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社會 社會焦點 保障人權

交大研究助理指侵好友妻　「濕手」遭逮還辯「去問她舒不舒服？」

▲性侵、迷姦、撿屍、強暴、憂鬱、自閉、傷心（圖／記者黃克翔攝）

▲交大研究助理指侵好友妻子，二審獲判緩刑。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

已婚的新竹交通大學黃姓研究助理，去年5月與多名友人在租屋處開趴，大家喝醉後躺在通舖席地而睡。不料黃男竟在清晨偷偷起身，指侵好友的妻子，好友發覺後不動聲色聽了1分多鐘，隨即跳起開燈抓包，黃男手指濕潤有體液，竟回：「去問你太太舒不舒服？」一審將黃男判刑3年4月，上訴二審後，高院改判刑2年、緩刑5年。可上訴。

判決指出，黃男去年5月2日晚間，在租屋處邀請友人前來聚會，大家喝酒喝到凌晨2點多，醉了就在木質地板上躺了就睡。不料凌晨5時許，黃男偷偷起身，乘著好友的妻子不勝酒力昏睡、不能反抗之際，跪坐在她兩腿之間，以手指性侵對方。

好友發覺後不動聲色，聽著黃男性侵自己妻子的聲音，約1分鐘後，好友突然起身壓制黃男，並打開燈，檢查黃男手指，是濕潤有體液的。好友大聲喝斥黃男，其餘人全都醒來，並協助報警。好友大罵：「你為什麼剛剛要這樣？為什麼要摸她的身體？為什麼要摸她的下體？」，黃男答：「我摸她，然後她沒有…她沒有不舒服的話…」，好友問：「所以你覺得她很舒服是嗎？」，黃男回答：「沒有沒有沒有，你想太多了」。

警方到場後將黃男帶回偵訊，黃男還說：「她沒有抗拒，然後她就隨著撫摸而移動身體。」還說如果女方激烈抗拒的話，他當然會停下來，是因為自己喝酒失去理性。由於好友認為黃男毫無悔意，堅持提告，檢方對他提起公訴。

一審法院審理時，黃男賠償77萬5千元，但好友不原諒，法院因此將黃男判刑3年4月。案件上訴二審，高等法院審理時，黃男再加碼賠償200萬元，雙方達成和解。全案於18日宣判，高院改將黃男判刑2年、緩刑5年，緩刑期間內交付保護管束。可上訴。

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