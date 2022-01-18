變態男保母跨國綁架！4歲男童比利時遭綁　失蹤5天陳屍荷蘭

▲男子其實早有虐童致死前科，出獄僅3年多。（圖／荷蘭警方）



記者王佩翊／編譯

比利時一名4歲男童遭到一名34歲男保母綁架，失蹤5天後才在荷蘭被發現，然而被尋獲時已經死亡。令人震驚的是，這名保母先前曾多次照顧男童與其妹妹，但男童母親直到警方調查後才得知，嫌犯早在2010年就曾經因虐待兒童致死被判刑10年，直到2018年才提前出獄。

根據《太陽報》報導，4歲男童身高102公分，擁有一頭棕髮，失蹤時穿著一件帶有紅色條紋的深藍色夾克。他的母親表示，34歲嫌犯的女友是她的朋友，先前就曾數度委託兩人照看孩子，因此完全信任這對「保母」。12日再度將孩子送到保母家，然而男童原本只要在保母家待一個晚上，但直到隔天嫌犯與女友都未將孩子送到祖母家，甚至擅自將孩子多留在家裡一個晚上。

據悉，嫌犯14日與女友發生爭執，隨後便開車帶著男童離開比利時的家。兩人最後一次被人目擊的地點是在比利時的聖尼克拉斯鎮，而擔憂的男童母親15日下午才終於與嫌犯取得聯繫，但嫌犯隨後又再度失聯。警方獲報後不敢大意，不但循線追查兩人下落，同時也發布警報。

警方隨後接獲通報稱，嫌犯疑似帶著男童跑到荷蘭南部，荷蘭當局得知消息後，隨即投入大批警力進行搜索，甚至還派出直升機，然而待他們找到男童時，孩子早已成為一具冰冷的遺體。嫌犯最終被警方逮捕，然而經過警方調查，他其實早在2010年就曾因為虐待一名2歲兒童致死而被判刑10年，並在2018年12月提前期滿出獄。

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